İstanbul Silivri açıklarında 23 Nisan’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan yorumlar kamuoyunda tartışma yaratmaya devam ediyor. Yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör’ün "İstanbul topun ağzında, vakit daraldı. En mantıklı adım şehri terk etmektir" şeklindeki açıklamaları dikkat çekerken, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den konuya sert bir karşılık geldi.

Bahçeli’den Yazılı Açıklama: “Çatışan Sözler Kabul Edilemez”

MHP Genel Başkanı Bahçeli, deprem konusundaki açıklamaları nedeniyle isim vermeden Prof. Dr. Celal Şengör’ü hedef aldı. Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada bilim insanlarının çelişkili değerlendirmelerine tepki gösterdi:

“Deprem konusunda çalışan ilim insanlarının ve ortaya karışık söylemleri meslek edinen sözde uzmanların çelişkili, birbiriyle tamamen çatışan söz ve değerlendirmeleri kabul edilir gibi değildir. Böylesine can alıcı bir konuda ağız birliğiyle hareket etmek akademik ahlak ve edebin gereğiyken, bu yapılamamıştır.”

“İstanbul’un Terk Edilmesini İsteyen İşgal Artıkları…”

Bahçeli, açıklamasının devamında İstanbul’un terk edilmesini isteyenlere ağır ithamlarda bulundu ve şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul’un terk edilmesini isteyen işgal artıklarına diyeceğim şudur: Kanımızla, canımızla vatan yaptığımız İstanbul’u değil terk etmek, tek bir taşından bile vazgeçmeyiz, sırt dönmeyiz. Fukara olan aklın sonucu ukala dildir. Bu dil müteyakkız zekâdan mahrum, bağımsız vicdandan uzak, Türk ve Türkiye düşmanlığıyla malul CHP kuryesi dilidir ve son derece tehlikelidir.”

“CHP, Zalimane Mihrakların Koçbaşıdır”

Bahçeli, açıklamasını siyasal eleştirilerle sürdürerek CHP’yi hedef aldı:

“Bugünkü CHP yönetimi, milli birliğimiz, milli varlığımız ve bağımsızlığımız üzerinde hesabı olan ve kale kapımıza kadar dayanan zalimane mihrakların koçbaşı rolüne talip olacak kadar alçalmış ve başkalaşmıştır. Gelinen bu aşamada CHP demek, taviz, tahkir ve teslimiyet döngüsü demektir.”

Şengör Ne Demişti?

Prof. Dr. Celal Şengör, Silivri açıklarındaki 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada, “İstanbul topun ağzında. Yıllardır alınmayan tedbirler yüzünden vakit daraldı. Artık en mantıklı adım şehri terk etmek” ifadelerini kullanmış ve büyük bir deprem ihtimaline karşı kamuoyunu uyarmıştı. Şengör, olası bir büyük depremin öncü sinyallerinin olabileceğini de belirterek, “Öncüyse de 10 sene sonra olacak depremin mi, 10 dakika sonra olacak depremin mi öncüsü bunu bilemeyiz” demişti.

Kaynak : PHA