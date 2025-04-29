CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "İnsan canına kastetmemiş, madde bağımlısı olmayanlara, bir kereye mahsus olmak üzere ehliyetlerini vermemiz lazım." dedi.ANKARA (İGFA) - CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, kamuda çalışan taşeron işçilere kadro verilmesini, emniyet mensuplarının özlük haklarının iyileştirilmesini, öğretmenlerin atamasının yapılmasını, infaz koruma memurlarının emniyet hizmetleri sınıfına dahil edilmesini; kamu sosyal tesislerinde çalışanların kadroya alınmasını talep etti.

Ehliyet affı beklentisine yönelik Sarıgül, "Ehliyet affı, aileleriyle birlikte 3 milyon kişiyi ilgilendiriyor. İnsan canına kastetmemiş, madde bağımlısı olmayanlara, bir kereye mahsus olmak üzere ehliyetlerini vermemiz lazım." diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na yönelik "Roblox'u açalım, çocuklarımızın yüzü gülsün." şeklinde seslenen Sarıgül, burada sonuç alamazsa ABD'ye gidip yetkililerle görüşeceğini söyledi.