Yıldız, yaptığı açıklamada, FAO’nun 2024 yılı gıda üretimi tahminlerine değinerek, temel gıda maddelerinin üretiminde artış beklenmesine rağmen, küresel gıda arzının hala iklim koşulları, jeopolitik gerginlikler ve politik şoklar gibi faktörlere karşı kırılgan olduğunu vurguladı. Bu değişkenlerin arz ve talep dengesini bozarak, dünya çapında gıda güvenliğini olumsuz etkilediğini ifade etti.

Göç ve Kırsal Kalkınma

Dünya genelinde kırsal kesimlerde yaşayan insanların büyük bir kısmının tarım ve doğal kaynaklara dayalı geçim kaynaklarına bağımlı olduğunu belirten Yıldız, FAO'nun verilerine göre dünyanın yoksul ve gıda güvencesizliği yaşayan nüfusunun %75’inin kırsal alanlarda yaşadığını dile getirdi. Bu bölgelerdeki insanların, daha iyi bir yaşam umuduyla göç etmek zorunda kaldığını vurgulayan Yıldız, sürdürülebilir kırsal kalkınma projelerine ve iklim değişikliğine uyum sağlayacak tarım politikalarına yatırım yapmanın, göç sorununun çözümünde kritik rol oynayacağını ifade etti.

Gıda İsrafına Karşı Toplumsal Mücadele

Veteriner Hekim Mustafa Yıldız, gıda israfının günümüz dünyasının en büyük sorunlarından biri olduğunu belirtti. Birleşmiş Milletler raporlarına göre 2019 yılında dünya nüfusunun %8,4’ü yetersiz beslenirken, bu oranın geçen yıl %9,9’a yükseldiğine dikkat çeken Yıldız, 2020 yılında açlık ve yetersiz beslenen insan sayısının salgın nedeniyle 118 milyon kişi artarak, yaklaşık 768 milyona ulaştığını belirtti.

Açıklamasında iklim değişikliğine de değinen Yıldız, kuraklığın tarım ve hayvancılıktaki rekolteyi düşüreceğini, bunun da gıda arzında azalmaya neden olacağını ifade etti. Covid-19 pandemisinin bu durumu daha da kötüleştirdiğini söyleyen Yıldız, iklim değişikliği, savaşlar ve salgınların gıdaya erişimi zorlaştırdığını vurguladı.

Yıldız, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Gıda israfıyla mücadele, bireysel ve toplumsal düzeyde mücadele edilmesi gereken en önemli sorunlardan biri. Güzel bir gelecek için kaynaklarımızı idareli kullanmalıyız. Bu konuda sivil toplum kuruluşlarına, özel sektöre, basın kuruluşlarına ve özellikle biz bireylere büyük görevler düşüyor. Sürdürülebilir bir gelecek için üretim ve tüketim dengesini sağlamak zorundayız."

"Dünya Gıda Günü Kutlu Olsun"

Veteriner Hekim Yıldız, son olarak, “Dünya Gıda Günü’nün, insanlara gıda güvenliği ve israfının önlenmesi konusunda farkındalık kazandırması gerektiğini” belirterek, "Daha sürdürülebilir bir gelecek için hep birlikte çalışmalıyız. Dünya Gıda Günü’nün tüm insanlık için gıda israfının önlendiği ve gıdaya eşit erişimin sağlandığı bir geleceğin temellerini atmasını diliyorum" dedi.

FAO'nun Rolü ve Küresel Gıda Güvencesi

FAO’nun küresel çapta gıda güvenliği için yaptığı çalışmalara dikkat çeken Yıldız, özellikle iklim değişikliğiyle mücadele ve kırsal kalkınma projelerinin desteklenmesinin, bu konuda en önemli adımlar olduğunu vurguladı. Dünya genelindeki gıda üretimi ve arz-talep dengesinin, özellikle kuraklık ve jeopolitik gerginlikler nedeniyle tehlike altında olduğuna işaret eden Yıldız, bu sorunların çözümünün sürdürülebilir tarım politikalarından geçtiğini söyledi.

Dünya Gıda Günü dolayısıyla gıda israfına karşı daha duyarlı olunması gerektiğini hatırlatan Yıldız, "Kaynaklarımızı dikkatli kullanmak ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için hepimiz sorumluluk almalıyız" diyerek açıklamalarını sonlandırdı.

Kaynak : PHA