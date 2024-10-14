Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle, Doğu Karadeniz’in ilk bilimsel arkeolojik kazı alanı olan Kurul Kalesi’nde yapılan çalışmalarda bugüne kadar çok sayıda tarihi eser gün yüzüne çıkarıldı. M.Ö. 120-63 yılları arasında hüküm süren Pontos Kralı VI. Mithradates döneminde inşa edilen antik kaleden 2 binin üzerinde tarihi eser bulundu.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt başkanlığındaki 6 arkeolog ve 15 işçiden oluşan 21 kişilik ekip tarafından yürütülen kazılarda, şimdiye kadar 2 bin 150 yıllık Kibele Heykeli, çocuk Dionysos, Pan figürü ve keçi biçimli hayvan heykelleri ortaya çıkarıldı. Kazı alanında ayrıca, iki küçük Kibele heykelciği, bereket tanrısı Dionysos protomları, Apollon figürini, bronz Herme ve kartal figürü, sarmaşık bezemeli boğa ritonu, bronz kapı anahtarları, at figürü ve çeşitli savaş aletleri gün ışığına çıkarıldı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, kazılara verdikleri desteğin sonuçlarını görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ordu’dan adeta tarih fışkırıyor. Karadeniz’in, arkeolojik zenginlik açısından İç Anadolu ve Ege’ye göre zayıf olduğu söylenirdi, ancak biz bunun tam tersi olduğunu gösteriyoruz. Çıkarılan eserleri sergilemek için bir arkeoloji müzesi hazırlığı içindeyiz. Ordu, sadece doğal güzellikleriyle değil, arkeolojik zenginliği ile de bir çekim merkezi olacak” dedi.

Kurul Kalesi'nden çıkan eserler, sadece Karadeniz Bölgesi’nin değil, Türkiye'nin tarihine de ışık tutacak nitelikte. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle süren kazıların gelecek dönemlerde de devam etmesi ve yeni eserlerin ortaya çıkarılması bekleniyor.

Kaynak : PHA