Depodaki Malzemeler Tek Tek İncelendi

Vali Varol, herhangi bir afet sonrası vatandaşların ihtiyaç duyabileceği temel barınma ve yaşam malzemelerinin depodaki durumunu yerinde inceledi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yetkililerinden, depoda stoklanan çadır, battaniye, ısıtıcı, gıda kolisi, hijyen seti ve diğer yaşam destek ekipmanlarına ilişkin bilgi aldı.

Depodaki incelemeler sırasında, malzemelerin afet anında hızlı bir şekilde dağıtılması ve lojistik sürecin en kısa sürede tamamlanabilmesi için izlenen prosedürler değerlendirildi.

Hazırlıklar Sürekli Gözden Geçiriliyor

AFAD Lojistik Deposu’nda barınma malzemeleri, hijyen kitleri, mobil mutfak ekipmanları ve acil yaşam destek gereçlerinin bulunduğu belirtildi. Bu malzemelerin afet anında hızla kullanıma sunulması için düzenli kontrollerin yapıldığı ifade edildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yetkilileri, Vali Varol’a lojistik depo sisteminin nasıl çalıştığı, hangi durumlarda hangi malzemelerin sevk edildiği ve afet anında lojistik desteğin nasıl koordine edildiği hakkında sunum yaptı.

Kaynak : PHA