Ziyaret sırasında, kursiyerlerin taleplerini dinleyen Kaymakam Altınöz, kurs merkezindeki eksikliklerin giderilmesi talimatını verdi. Özellikle kurslarda ihtiyaç duyulan malzemelerin temin edilmesi için ilgili birimlere gerekli talimatları iletti.

"Yeni Yılda Daha Fazla Kurs Açılacak"

Kurs merkezi ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Kaymakam Ali Cemal Altınöz, ADEM ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle daha fazla kurs açılacağını duyurdu. Altınöz, vatandaşların mesleki beceriler kazanması, üretime katılması ve sosyal yaşamda daha aktif rol alması amacıyla kursların sayısını artıracaklarını belirtti.

"Yeni yılla birlikte daha fazla kurs açılacak. Kadınlarımız, gençlerimiz ve tüm vatandaşlarımız bu kurslardan en iyi şekilde faydalanabilecek. Amacımız, daha fazla insanın eğitimden yararlanması ve mesleki beceriler kazanmasıdır" ifadelerini kullandı.

Kaymakam Altınöz Kursiyerlerle Sohbet Etti

Kaymakam Altınöz, kursiyerlerle birebir görüşerek kursların işleyişine dair bilgi aldı. Kursiyerler, Kaymakam Altınöz’e kurs içerikleri, eğitim olanakları ve ihtiyaç duydukları malzemeler hakkında bilgi verdi. Kursiyerlerin taleplerini dinleyen Altınöz, kurs merkezinin daha verimli çalışması için desteklerin süreceğini belirtti.

Kursiyerlere Destek Çağrısı

ADEM ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle açılan kurslarda dikiş-nakış, el sanatları, aşçılık, bilgisayar ve çeşitli meslek edindirme eğitimleri veriliyor. Bu kurslar, özellikle kadınların mesleki beceri kazanmasına ve istihdama katılmasına katkı sağlıyor.

Kaymakam Altınöz, kursiyerlere destek olmaya devam edeceklerini belirterek, vatandaşlara da kurslara katılım çağrısında bulundu. Özellikle kadınların kurslara ilgisinin yoğun olması, ilçe genelinde kadın istihdamını artırmayı hedefleyen projeler için olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi.

ADEM Kurslarına İlgi Artıyor

Aile Destek Merkezi (ADEM) kursları, özellikle kadınların meslek edinmesi, aile bütçesine katkı sağlaması ve sosyal hayata katılımını teşvik ediyor. Kursiyerler, dikiş-nakış, el sanatları, bilgisayar eğitimi gibi alanlarda beceri kazanarak yeni iş imkanlarına kavuşma fırsatı buluyor.

Kaymakam Ali Cemal Altınöz'ün ziyaretinin ardından, kursların yaygınlaştırılması ve eksiklerin giderilmesi yönünde atılacak adımlar, kursiyerler tarafından memnuniyetle karşılandı. ADEM ve Halk Eğitim Merkezi'nin iş birliğiyle daha fazla kursun açılacak olması, ilçe halkı tarafından olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi.

Kaynak : PHA