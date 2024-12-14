Bağımlılıkla mücadelede anne ve anne adaylarının rolüne dikkat çekilen toplantıda, projenin amacı ve hedefleri katılımcılara aktarıldı. Toplantıya başkanlık eden Kaymakam Soysal, bağımlılıkla mücadelede ailenin ve özellikle annelerin rolüne vurgu yaptı.

Kaymakam Soysal: "Anne Farkındalığı Hayati Önem Taşıyor"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kaymakam Muhammed Üsame Soysal, bağımlılıkla mücadelede ailenin temel bir rol oynadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Uyuşturucu ile mücadelede en önemli unsur farkındalıktır. Bu farkındalığın en güçlü şekilde oluşturulabileceği yer ise ailedir. Ailenin temel direği olan annelerimizin, evlatlarının yaşamına ne denli yön verdiğini hepimiz biliyoruz. Bu nedenle, annelerimizin bu mücadelede en etkili ‘narkotik polisi’ olduğuna inanıyoruz."

Kaymakam Soysal, bağımlılıkla mücadele kapsamında ilçede yürütülen projelerin artırılacağını, özellikle annelere yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarının yaygınlaştırılacağını ifade etti. Soysal, anne ve anne adaylarının dikkatli olmalarının, çocukların tehlikeli alışkanlıklara karşı korunmasında kritik bir öneme sahip olduğuna dikkat çekti.

Rehber Öğretmenler ve Veliler Bilgilendirildi

Toplantı, bilgilendirici bir sunumla devam etti. Emniyet personeli tarafından yapılan sunumda, bağımlılıkla mücadelede izlenecek adımlar, çocukların tehlikeli ortamlardan nasıl korunacağı ve anne-babaların bu süreçte alabilecekleri önlemler hakkında bilgi verildi. Katılımcılara, çocukların erken yaşta uyuşturucuyla karşılaşmalarını önleyecek adımların nasıl atılacağı konusunda kapsamlı bilgiler sunuldu.

Sunumda, özellikle çocukların arkadaş çevresi, okul çevresi ve sosyal medyada karşılaşabilecekleri tehlikelere dikkat çekildi. Bu kapsamda, velilere ve öğretmenlere çocukların davranışlarında gözlemlenebilecek olası değişiklikler hakkında bilgi verildi.

Katılımcılara "Narkotik Anne" Çağrısı

Programın sonunda, rehber öğretmenler, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanlarından, öğrenci velilerine yönelik farkındalık çalışmalarının yaygınlaştırılmasına destek vermeleri istendi. Katılımcılara, "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesinin ilçe genelindeki tüm ailelere duyurulması için okul etkinlikleri ve toplantılarda bu konunun gündeme getirilmesi çağrısında bulunuldu.

Bağımlılıkla Mücadele Devam Edecek

Toplantının ardından Kaymakam Soysal, bu tür farkındalık projelerinin devam edeceğini belirterek, "Bağımlılıkla mücadele, yalnızca bir kurumun değil, hepimizin ortak mücadelesidir. Devlet olarak her türlü desteği sağlıyoruz ancak ailelerimizin de sürece katılması bu mücadeleyi daha güçlü kılacaktır" dedi.

Kahta Kaymakamlığı tarafından düzenlenen bu toplantı, bağımlılıkla mücadelede anne ve ailenin rolünün ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Katılımcılar, projenin ilçedeki diğer okullara da yayılmasını ve farkındalığın artırılmasını istedi.

Kaynak : PHA