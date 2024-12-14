Kupa ve Madalyalar Törenle Verildi

Final müsabakasının ardından dereceye giren takımlar için kupa ve madalya töreni düzenlendi. Törene Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Çiçek katıldı. Dereceye giren takımlara kupaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Kaymakam Soysal’dan Başarı Mesajı

Kupa töreninde öğrencilere seslenen Kaymakam Muhammed Üsame Soysal, sporun dostluk, dayanışma ve fair-play ruhunu geliştirdiğini vurguladı. Soysal, öğrencilere başarı dileklerinde bulunarak, sporun eğitim ve kişisel gelişim üzerindeki önemine dikkat çekti.

“Sizlerin bu başarıları, hem okul hayatınıza hem de kişisel gelişiminize büyük katkılar sunacak. Sporla ilgilenen gençlerin, gelecekteki başarılarının daha güçlü olacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Okul Sporlarına Yoğun İlgi

Genç Kızlar Basketbol İl Finali, Kahta’daki öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından ilgiyle takip edildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen "Okul Sporları" projesi, sporun gençler arasında yaygınlaşmasını ve gençlerin fiziksel, sosyal ve mental gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyor.

Bu yılki finalde şampiyon olan Kahta Mustafa Yardımcı Anadolu Lisesi, hem okul yönetimini hem de öğrenci velilerini gururlandırdı. Takım oyuncuları, şampiyonluk sevincini öğretmenleri ve arkadaşlarıyla birlikte kutladı.

Gençlik ve Sporda Başarı Devam Ediyor

Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Çiçek, ilçedeki okul sporlarına verdikleri desteklerin süreceğini belirtti. Genç sporcuların elde ettiği bu tür başarıların, ilçedeki diğer öğrencilere de ilham kaynağı olduğu ifade edildi.

Şampiyon olan Kahta Mustafa Yardımcı Anadolu Lisesi’nin, bölgesel ve ulusal düzeyde düzenlenecek diğer turnuvalarda Adıyaman’ı temsil etmesi bekleniyor.

Kaynak : PHA