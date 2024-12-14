Ziyaret kapsamında Kaymakam Soysal, Şehit Necmettin Sağlık ve Şehit Yücel Bayrak’ın aileleriyle bir araya geldi. Şehitlerin yakınlarıyla yakından ilgilenen Soysal, ailelerin talep ve isteklerini dinledi. Ailelerin acısını paylaşan Kaymakam Soysal, devletin her zaman yanlarında olduğunu vurguladı.

“Misafirperverlikleri İçin Teşekkür Etti”

Şehit aileleriyle samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada Kaymakam Soysal, misafirperverlikleri dolayısıyla ailelere teşekkür etti. Ziyaret sırasında, şehitlerin anıları yad edilerek ailelerin hatıraları dinlendi. Soysal, şehit ailelerinin her zaman destekçisi olacaklarını belirtti.

Devletin Şehit Ailelerine Destek Mesajı

Ziyaretin ardından Kahta Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, şehit ailelerinin her zaman devletin koruması ve desteği altında olduğuna vurgu yapıldı. "Şehit aileleri, milletimizin en kıymetli emanetidir" ifadesiyle şehit ailelerine olan bağlılık bir kez daha dile getirildi.

Kahta Kaymakamlığı, şehit ailelerinin yalnız olmadıklarını göstermek ve onların ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek amacıyla bu tür ziyaretlerin süreceğini bildirdi. Devletin sıcak elinin her zaman şehit ailelerinin yanında olacağı mesajı verildi.

Kaynak : PHA