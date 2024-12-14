Açıklamada, ilçe genelinde 28 evin çatısının uçtuğu, 16 konteynerin tahrip olduğu, 6 aracın zarar gördüğü belirtildi. Ayrıca, Konteynerkent bölgesinde 39 klimanın ve 80 brandanın kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.

Kaymakamlık, yaşanan fırtınada herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığını belirtti.

"Kış Aylarında Gerekli Tedbirler Alınmalı"

Çelikhan Kaymakamlığı, afetten maddi olarak zarar gören tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, kış aylarında meydana gelebilecek olası hava muhalefetlerine karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Vatandaşlardan, fırtına ve şiddetli rüzgar gibi doğal afetlere karşı gerekli tedbirleri almaları istendi.

Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, "Kış ayında meydana gelebilecek hava muhalefetlerine karşı gerekli tedbirleri almalarını bir kez daha rica ediyoruz" denilerek vatandaşların daha dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

Konteyner Kentte Hasar Büyük

Fırtına nedeniyle Konteynerkent bölgesinde 39 klimanın devre dışı kaldığı ve 80 brandanın kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Bölgede yaşayan vatandaşlar, konteynerlerin dış yalıtımının zarar görmesi nedeniyle soğuk havalarda ek zorluklarla karşı karşıya kaldı.

Maddi Hasarın Giderilmesi İçin Çalışmalar Başlayacak

Çelikhan Kaymakamlığı, hasarın tespit edilmesiyle birlikte, zarar gören ev, araç ve konteynerlerin onarılması için gerekli adımların atılacağını belirtti. Afetin bilançosu netleştirilirken, maddi kayıpların giderilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılacağı ifade edildi.

Vatandaşlar Tedbirli Olmalı

Meteoroloji verilerine göre, kış aylarında olumsuz hava koşullarının devam edebileceği uyarısı yapılırken, Çelikhan Kaymakamlığı, vatandaşların bu tür doğa olaylarına karşı hazırlıklı olmalarını istedi. Vatandaşlardan, çatı, klima, branda gibi dış etkenlere açık alanların daha güvenli hale getirilmesi için gerekli önlemleri almaları talep edildi.

Kaynak : PHA