Vali Varol ve Başkan Çenet, projedeki konutların son durumuna ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Depremlere dayanıklı modern yapılar olarak tasarlanan konutların, Adıyaman’ın yeni ve güçlü yüzünü oluşturacağı vurgulandı. 16.467 konutun hızla yükseldiği İndere bölgesi, şehrin yeniden inşa sürecinin simgesi olarak dikkat çekiyor.

"16 bin 467 Deprem Konutu Hızla Yükseliyor"

Vali Varol, yaptığı açıklamada, depremin yaralarını sarmak için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, "Adıyaman'da güvenli, modern ve afetlere dayanıklı bir şehir inşa ediyoruz. İndere bölgesindeki bu konutlar, vatandaşlarımızın güven içinde yaşayabileceği yeni bir yaşam alanı olacak. Her şey, vatandaşlarımızın huzuru ve mutluluğu için" dedi.

"Makbule Teyzenin Heyecanı Vali Varol’u Duygulandırdı"

İndere bölgesinde inşası süren deprem konutlarını inceleyen Vali Dr. Osman Varol, bu sırada yeni evlerine kavuşmanın heyecanını yaşayan Makbule Sivri ve Hacı Sivri çifti ile karşılaştı. Konut kurasında isimlerinin çıkmasının mutluluğunu yaşayan çift, yeni yuvalarını görebilmenin heyecanını Vali Varol ve Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet ile paylaştı.

Vali Varol, Sivri çiftinin mutluluğuna ortak olarak, "Bu anlara tanıklık etmek bizler için çok değerli. Vatandaşlarımızın yüzündeki tebessümü görmek, tüm emeğin karşılığıdır" ifadelerini kullandı. Sivri ailesiyle sohbet eden Vali Varol, evlerine taşındıklarında kendisini çay içmeye davet eden Makbule Teyze’nin davetini kırmayarak, "Söz veriyorum, çayınızı içmeye geleceğim" dedi.

"Anahtar Teslim Ofisi’nde Yoğun Heyecan"

İndere Deprem Konutları'ndaki Anahtar Teslim Ofisi’nde de büyük bir hareketlilik yaşandı. Kura sonucunda yeni yuvalarına kavuşacak olan vatandaşlar, ofiste evlerinin konumunu öğrenmenin heyecanını yaşadı. Sivri çifti gibi birçok aile, yeni yaşam alanlarında nasıl bir hayat süreceklerine dair umut dolu anlar yaşadı.

İndere Deprem Konutları, Adıyaman’ın afetlere dayanıklı konut hamlesinin sembolü olarak öne çıkarken, proje kapsamında konutların belirlenen tarihte teslim edilmesi planlanıyor.

16 bin 467 Deprem Konutu ile Yeni Bir Adıyaman

İndere bölgesinde yapımı süren konutlar, sadece binaların yükseldiği bir proje değil, aynı zamanda depremin ardından şehrin yeniden dirilişinin sembolü olarak görülüyor. Vali Varol’un ifadesiyle, "Modern, güvenli ve dayanıklı bir yaşam alanı inşa ediliyor."

İnşası süren konutların hem depremzedelerin yaşam standartlarını yükseltmesi hem de bölgedeki sosyal ve ekonomik hayata katkı sunması bekleniyor. Yeni konutların tamamlanmasıyla birlikte, binlerce ailenin güvenli yuvalarına kavuşacağı belirtiliyor.

Adıyaman'daki bu dönüşüm, sadece şehirdeki fiziksel yapıları değil, aynı zamanda depremden etkilenen ailelerin geleceğe dair umutlarını da yeniden inşa ediyor.

Kaynak : PHA