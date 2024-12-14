“338 Araçtan 148’i Trafikten Çekildi”

Depremin şoför esnafına etkilerine değinen Bayır, şehir içi toplu taşımacılık yapan 338 aracın 148’inin deprem sonrası faaliyetlerini durdurduğunu belirtti. Bayır, bu süreçte yaşanan kayıpları şu sözlerle dile getirdi:

"Kimi hayatını kaybetti, kimi aracını kaybetti, kimi de işini bırakmak zorunda kaldı. Şehir içi toplu taşımada 190 araç faaliyet gösteriyor. 150’ye yakın esnafımız işi bırakmak zorunda kaldı. Bunun yanında öğrenci servisi yapan yaklaşık 400 esnafımız var. Onların da bir kısmı vefat etti, kimisi memleketi terk etti, kimisi de evini ve işini kaybetti.”

“Servis Sorunu Hala Çözülmüş Değil”

Okul servis hizmetlerinin depremden sonra zorlu bir süreçten geçtiğini ifade eden Bayır, konteyner kentlerden okullara öğrenci taşınmasında büyük sıkıntılar yaşandığını dile getirdi. Konteyner kentlerde yaşayan ailelerin çocuklarının farklı okullara gitmesi nedeniyle servislerin yetişmekte zorlandığını vurgulayan Bayır, şunları söyledi:

"Geçen sene konteyner kentlerde yoğun bir öğrenci akışı oldu. Milli Eğitim destek verdi, öğrenci servislerinden ücret alınmadı. Ancak bu sene bu uygulama kalktı. Okul saatleri aynı olduğu için esnafımız ikinci servisi yapamıyor, yetişemiyor. Bu nedenle süratli gidip kazaya sebebiyet verebiliyorlar. Servislerde yaşanan bu sıkıntıların giderilmesi gerekiyor.”

“Toplu Taşıma Güzergahlarının Yeniden Düzenlenmesi Şart”

TOKİ konutlarının inşasıyla Adıyaman’a büyük bir nüfus akışının olacağını ifade eden Bayır, yeni güzergah düzenlemelerinin bir an önce yapılması gerektiğini söyledi. Bu konudaki taleplerini belediye ile paylaştıklarını belirten Bayır, şunları ifade etti:

"TOKİ konutları tamamlandığında yaklaşık 60-70 bin kişi yerleşecek. Bu sayı bir Kahta nüfusu kadar insan demek. Adıyaman'da şu anda 6 toplu taşıma kooperatifi var. Ancak 140 aracımız çalışmıyor çünkü iş yok. Yollar, güzergahlar değişti, düzen bozuldu. Belediye ile toplantı yaptık ve güzergahların yeniden düzenlenmesini istedik. Bu düzenleme olmazsa yeni konutlarda büyük bir ulaşım krizi yaşanabilir."

"Plaka Basım Hizmeti ve Diğer Faaliyetler"

Adıyaman Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın faaliyetleri hakkında bilgi veren Bayır, odanın 2.500 üyesi olduğunu belirtti. Plaka basımının odanın sorumlulukları arasında yer aldığını kaydeden Bayır, geçmişte sundukları ücretsiz çekici hizmetine de değindi:

"Odamızın iki hizmet binası da depremde yıkıldı. Şu anda Küçük Sanayi Sitesi'nde geçici bir binada hizmet veriyoruz. Eskiden esnafımıza ücretsiz çekici hizmeti sunuyorduk. Aracı yolda kalan esnafımızın aracını ücretsiz çekiyor ve sanayiye bırakıyorduk. Ancak odamızın binaları yıkıldığı için bu hizmeti durdurmak zorunda kaldık. Binamızı yeniden inşa ettikten sonra bu hizmeti tekrar başlatacağız."

“Deprem Sonrası Esnafa Destek Yetersiz Kaldı”

Deprem sonrası şoför esnafına sağlanan desteklerle ilgili bilgi veren Bayır, esnaf kredilerinin 6 ay-6 ay ertelendiğini ancak aidatların silinmesi taleplerinin karşılanmadığını ifade etti. Bu konuyla ilgili Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu'na (TESK) başvuru yaptıklarını aktaran Bayır, şunları söyledi:

"TESK'e aidatların silinmesi için yazılı ve sözlü taleplerimizi ilettik. Ancak kanun gereği bu talebimizin yerine getirilemeyeceği bildirildi. Deprem sonrası esnafımız 1 yıl boyunca kredi borçlarını ödemedi, bu bizim için olumlu bir gelişme oldu. Ancak aidatlar konusunda esnafımızın beklentisi karşılanmadı."

"Belediyeyle Rekabet Halindeyiz"

Şehir içi toplu taşımada Adıyaman Belediyesi ile aralarında yaşanan fiyat farkına da dikkat çeken Bayır, bu farkın esnafı olumsuz etkilediğini belirtti. Belediyenin toplu taşıma ücretinin esnaftan 4 TL daha ucuz olduğunu ifade eden Bayır, şu çağrıda bulundu:

"Belediyenin 4 lira daha ucuz taşıma yapması, esnafımızı zora sokuyor. Bir vatandaş, günde iki kez toplu taşıma kullandığında ay sonunda ciddi bir fark oluşuyor. Esnafımız, belediyeyle rekabet etmek zorunda kalıyor. Belediye meclis üyelerimize sesleniyorum; lütfen bu fiyat farkını kapatalım, esnafımıza destek olalım."

“Kazanmayan Şoför, Kalıpçılık Yapıyor”

Deprem sonrası birçok şoför esnafının işini bırakarak inşaatlarda çalıştığını belirten Bayır, şoförlerin başka iş kollarına kaymasının önemli bir sorun olduğunu dile getirdi. Bu konudaki çarpıcı açıklaması şöyle:

"Deprem sonrası esnafımızın %40’ı hizmet vermiyor. Aracını evinin önüne park edip başka işlere yönelenler var. TOKİ inşaatlarında kalıpçı, demirci ya da düz işçi olarak çalışıyorlar. Neden? Çünkü araçla kazanamadıkları için. Aracından kazandığıyla geçimini sağlayamayan şoför, gidip inşaatta işçi oluyor."

“Şoför Esnafı, Şehrin Lokomotifidir”

Turabi Bayır, Adıyaman’daki şoför esnafının şehrin temel dinamiklerinden biri olduğunu vurgulayarak, şoförlerin desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi. Şoför esnafının hizmetine dikkat çeken Bayır, şu ifadeleri kullandı:

"Bu şehrin lokomotifi şoför esnafıdır. Bir mahallede fırın kapansa sorun olmaz, lokanta kapansa sorun olmaz ama şoför esnafı çalışmazsa Adıyaman'da hayat durur. Esnafın yanında olmamız gerekiyor. Depremden sonra birçok esnafımız zorlu şartlarda çalışıyor. Servis 5 dakika gecikince şikayet ediliyor ama o esnafın hangi zorlukları yaşadığını bilen yok. Bu yüzden şoför esnafını desteklememiz gerekiyor."

Adıyaman Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Turabi Bayır, deprem sonrası şoför esnafının yaşadığı zorlukları ve çözüm önerilerini detaylarıyla aktardı. Toplu taşıma güzergahlarının düzenlenmesi, fiyat farklarının giderilmesi ve servis hizmetlerinin iyileştirilmesi gibi kritik konularda çözüm beklediklerini belirten Bayır, esnafın kazanç sağlayamaması durumunda işini bırakıp başka iş kollarına yönelmek zorunda kaldığını vurguladı. Adıyaman’daki şoför esnafının şehrin "görünmeyen kahramanları" olduğuna işaret eden Bayır, bu kesimin desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak : PHA