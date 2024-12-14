Köy Muhtarı ve vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Selimoğlu, köy sakinlerinin talep ve sorunlarını dinleyerek yerinde incelemelerde bulundu. Ziyaret sırasında köydeki altyapı, eğitim, sağlık ve diğer temel hizmetlere ilişkin vatandaşların beklentileri ele alındı.

Kaymakam Selimoğlu, devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu vurgulayarak, iletilen taleplerin değerlendirileceğini ve çözüm için gerekli adımların atılacağını ifade etti. İlçe Jandarma Komutanı Fatih Küpcü ve İlçe Müftüsü Sadettin Altın da köy halkıyla görüşerek çeşitli konularda fikir alışverişinde bulundu.

Ziyaretin ardından köydeki sorunların çözümü için ilgili birimlerle koordinasyon sağlanacağı öğrenildi. Boyundere köyü sakinleri, Kaymakam Selimoğlu ve beraberindeki heyetin köylerine gerçekleştirdiği ziyaretin memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Kaynak : PHA