AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan, Tut ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve sorunlarını dinledi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan, Adıyaman'ın Tut ilçesinde kapsamlı bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. İlçe programına köy ziyaretleriyle başlayan Şan, vatandaşlarla bir araya gelerek hem sohbet etti hem de bölgenin ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Milletvekili Şan ve beraberindeki heyet, sırasıyla Köseli, Yaylımlı, Boyundere ve Kaşlıca köylerini ziyaret etti. Şan, vatandaşlarla bir araya gelerek bölgenin gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Köylülerin talep ve beklentilerini dinleyen Şan, iletilen sorunların çözümü noktasında ilgili kurumlarla gerekli görüşmelerin yapılacağını ifade etti.

Ziyaretlerde vatandaşların özellikle köylerin ihtiyaçları, kamu hizmetleri ve bölgedeki yatırımlarla ilgili talepleri ele alındı. Milletvekili Şan, vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmanın önemine dikkat çekerek, sahada yapılan ziyaretlerin sorunların tespiti ve çözümüne önemli katkı sunduğunu belirtti. Köy sakinleri de gerçekleştirilen ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Milletvekili Şan ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Köy ziyaretlerinin ardından Tut Kaymakamlığını ziyaret eden Milletvekili Şan, burada Kaymakam Abdulhamit Bağış ile bir araya geldi. Görüşmede ilçede yürütülen kamu yatırımları, devam eden projeler ve Tut'un ihtiyaçları değerlendirildi. Kaymakam Bağış'tan ilçede sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi alan Şan, kamu yatırımlarının vatandaşların yaşam kalitesine doğrudan katkı sunduğunu ifade etti.

Şan, Tut'un gelişimine katkı sağlayacak çalışmaların takipçisi olacaklarını belirterek, ilçenin ihtiyaçlarının ilgili mercilere aktarılması ve çözüm üretilmesi noktasında çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.

Milletvekili Şan, Erdemoğlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Emine Gürbüz ve Serdar Gazi Sayar'ın nikah törenine de katıldı. Genç çiftin nikah şahitliğini yapan Şan, Emine Gürbüz ve Serdar Gazi Sayar'a bir ömür boyu mutluluk dileyerek ailelerini tebrik etti.

Tut ziyaretinin oldukça verimli geçtiğini belirten AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan, vatandaşların kendilerine gösterdiği ilgi ve alakadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şan, vatandaşlarla bir araya gelmenin kendileri açısından büyük önem taşıdığını belirterek, 'Her ilçemizde olduğu gibi Tut ilçemizde de vatandaşlarımızın sıcak ilgi ve alakasıyla karşılaşmak bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettiğimiz Tutlu vatandaşlarımızın taleplerini dinledik. Hemşehrilerimizle bir araya gelerek onların beklentilerini, sorunlarını ve önerilerini doğrudan dinleme fırsatı bulduk. Ülkemizin her köşesinde olduğu gibi iktidarımız döneminde Tut ilçemizde de hayata geçirilen yatırımları görmek ve bunlara yenilerini eklemek bizlerin sevincini katlıyor. Bizim siyaset anlayışımızın temelinde milletimizle gönül gönüle olmak, vatandaşımızın derdini yerinde dinlemek ve çözüm üretmek vardır. Tutlu hemşehrilerimizin bize ilettiği her talebi ve beklentiyi ilgili kurumlarımızla birlikte takip edeceğiz' diye konuştu.

Şan, ilçenin ihtiyaçlarının karşılanması ve devam eden projelerin tamamlanması noktasında çalışmaların sürdürüleceğini belirterek, vatandaşlarla buluşmaların ve saha ziyaretlerinin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini ifade etti.

Milletvekili Şan'ın Tut programına, AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan ve AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır da eşlik etti. Tut Kaymakamı Abdulhamit Bağış, Tut Belediye Başkanı Ercan Öncebe ve AK Parti teşkilat mensupları da gerçekleştirilen ziyaretlerde hazır bulundu.