Adıyaman’ın Tut ilçesi, Türkiye’nin farklı illerinden gelen yamaç paraşütü sporcularının eğitim uçuşlarına ev sahipliği yapıyor. Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen programa 20 farklı ilden 30 sporcu katılırken, yaklaşık iki hafta sürecek eğitimlerde sporculara yamaç paraşütü ve uçuş teknikleri konusunda teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor. Tut Belediye Başkanlığı, Tut Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Tut Kaymakamlığının katkılarıyla gerçekleştirilen eğitimlerin sonunda başarılı olan sporcuların profesyonel pilotluk belgesi almaya hak kazanması hedefleniyor.

Türkiye’nin farklı illerinden Tut’a gelen 30 sporcu, ilçenin yüksek noktalarından yamaç paraşütleriyle havalanarak bölgenin hava şartlarında uçuş gerçekleştiriyor. Uygun hava koşullarında Tut’tan havalanan sporcular, Besni ve Gölbaşı ilçeleri üzerinde yaklaşık 3-4 saat süren uçuşların ardından yeniden Tut’a iniş yapıyor.

Tut’un doğal yapısı ve sahip olduğu termal hava akımları, yamaç paraşütü sporcularına uzun süre havada kalma imkanı sunuyor. Bu özellikleriyle ilçe, sporcular için elverişli bir uçuş alanı oluştururken, eğitim programının da bölgenin yamaç paraşütü potansiyelinin değerlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Yaklaşık iki hafta sürecek eğitimler, Adıyamanlı pilot Murat Nalbat ile Türkiye Hava Sporları Federasyonuna bağlı antrenörler tarafından gerçekleştiriliyor. Eğitimlerin önümüzdeki dönemde de düzenli olarak sürdürülmesi ve Tut’un sahip olduğu elverişli uçuş şartlarının bölgenin hava sporları turizmine kazandırılması amaçlanıyor.