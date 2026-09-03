Tut Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün öncülüğünde düzenlenen Köyler Arası Futbol Turnuvası'nın açılış karşılaşmasında Yaylımlı Köyü ile Boyundere Köyü karşı karşıya geldi.

İlçedeki diğer köylerin de davet edildiği açılış karşılaşması, rekabetin yanı sıra dostluk, kardeşlik ve centilmenlik görüntülerine sahne oldu. Organizasyonla köylerde yaşayan gençlerin spor faaliyetlerine katılması ve farklı köylerden vatandaşların bir araya gelmesi hedefleniyor.

SPORUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ ÖNE ÇIKACAK

Dostluk ve centilmenlik anlayışıyla gerçekleştirilecek turnuvanın, köyler arasındaki iletişimi güçlendirmesinin yanı sıra Tut'ta spor kültürünün gelişmesine de katkı sunması bekleniyor.

Turnuva boyunca oynanacak karşılaşmalarla gençlerin serbest zamanlarını sporla değerlendirmeleri, takım ruhu kazanmaları ve köyler arasındaki sosyal ilişkilerin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

ELÜSTÜ: 'YALNIZCA SPORTİF BİR ORGANİZASYON DEĞİL'

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü, turnuvanın yalnızca sportif bir organizasyon olmadığını belirterek, köyler arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarını pekiştirecek önemli bir sosyal faaliyet olduğunu ifade etti.

Organizasyonda emeği geçen Tut Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeline teşekkür eden Elüstü, turnuvaya katılacak bütün köylere başarılar diledi.

YAYLIMLI VE BOYUNDERE KÖYLERİNE TEŞEKKÜR

Turnuvanın ilk karşılaşmasına ev sahipliği yapan Yaylımlı ve Boyundere köylerine, sergiledikleri centilmence mücadele ve dostluk ortamı dolayısıyla teşekkür edildi.

Köylerin katılımıyla devam edecek turnuvada, sporun birleştirici gücüyle dostluğun ve kardeşliğin öne çıkması hedefleniyor.

Kaynak : PERRE