Kırsal ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha güvenli, konforlu ulaşım imkanı sunmak amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında Kaşlıca Köyü yolu BSK asfaltla kaplandı.
KAŞLICA KÖYÜ'NDE ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI
Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, Tut ilçesine bağlı Kaşlıca Köyü'ndeki asfalt çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.
Çalışmayla birlikte köy yolunda ulaşım konforunun ve güvenliğinin artırılması hedefleniyor.
KIRSAL ULAŞIM ALTYAPISI GÜÇLENDİRİLİYOR
İl Özel İdaresi, Kaşlıca Köyü'nün yanı sıra Adıyaman'ın diğer ilçelerinde de kırsal ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.
Açıklamada, vatandaşlara daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sağlamak amacıyla yol yapım ve asfalt çalışmalarına aralıksız devam edildiği ifade edildi.
Kaşlıca Köyü'nde tamamlanan BSK asfalt çalışmasının köy sakinlerine hayırlı olması temennisinde bulunuldu.
Kaynak : PERRE