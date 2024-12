"Şehitlerimizin İzleri Bu Topraklarda Sonsuza Kadar Yaşayacak"

Vali Osman Varol, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, bu toprakların her karışında vatan için can veren kahramanların izlerinin bulunduğunu belirterek, “Vatanımızın birlik ve bütünlüğü, milletimizin huzuru ve güvenliği için fedai can eden kahramanlarımızı asla unutmayacağız. Onların emanetleri olan kıymetli ailelerini her zaman baş tacı edeceğiz” dedi.

Şehit Ailesine Yakın İlgi

Vali Varol, şehit ailesiyle sohbet ederek onların hal ve hatırını sordu, ihtiyaçlarını dinledi. Ziyaret sırasında, şehit Abdurrahman Cem Özgül’ün fedakarlığı ve kahramanlığı bir kez daha hatırlatıldı, ailesine duyulan minnet ifade edildi.

"Ruhları Şad, Makamları Cennet Olsun"

Vali Varol, vatan uğruna can veren şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla andığını belirterek, “Aziz şehitlerimizin ruhları şad, makamları cennetin en güzel köşesi olsun. Milletimizin huzur ve güvenliği için verdikleri bu büyük fedakarlık asla unutulmayacaktır” ifadelerini kullandı.

Valilikten yapılan açıklamada, şehit ailelerinin her zaman devletin ve milletin desteğini hissedeceği vurgulandı.

