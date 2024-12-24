Gençler ve Çocuklardan Yoğun İlgi

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, yarışmaların ardından yaptığı açıklamada, Adıyaman’da satranca olan ilginin her geçen gün arttığını belirtti. Keleş, “Turnuvaya gençlerimiz ve özellikle çocuklarımız büyük bir heyecanla katıldı. Bu yoğun katılım, bizleri oldukça mutlu etti. İl Müdürlüğü olarak, gençlerimizin satranç sporuna ilgisini artırmak ve bu alandaki yeteneklerini desteklemek için var gücümüzle çalışıyoruz. Hedefimiz, her branşta olduğu gibi satrançta da başarılı sporcular yetiştirmek” dedi.

Satranç Eğitimi ve Gelişim Vurgusu

Turnuvanın önemine dikkat çeken Keleş, satranç sporunun strateji geliştirme, sabır ve analitik düşünme gibi becerilerin gelişimine büyük katkı sağladığını ifade etti. Katılım gösteren tüm sporcuları tebrik eden Keleş, Adıyaman’daki genç yeteneklere destek olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Adıyaman’da sporun farklı dallarına gösterilen ilginin arttığını belirten Keleş, satranç gibi zihinsel sporların da gençlerin gelişiminde önemli bir rol oynadığını vurguladı. Turnuva, dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Kaynak : PHA