"Deprem Konutları ve Altyapı Çalışmaları Gündemde"

Toplantıda, merkez ve köylerdeki kalıcı deprem konutlarının hak sahipliği ve teslim süreçleri, altyapı çalışmaları ve sahadaki güncel durum detaylı bir şekilde değerlendirildi. Özellikle hak sahiplerine konut tesliminin hızlandırılması ve sahadaki altyapı eksikliklerinin giderilmesi konularında çözüm önerileri masaya yatırıldı.

"Vatandaş Odaklı Çözüm Önerileri"

Toplantıda, vatandaşlara sunulan hizmetlerde yaşanan eksikliklerin ve aksaklıkların tespit edilerek çözüm önerilerinin geliştirilmesi hedeflendi. Bu kapsamda, farklı alanlarda yapılması planlanan projeler ve çalışmalar üzerinde fikir alışverişi gerçekleştirildi.

Vali Dr. Osman Varol, toplantıda yaptığı değerlendirmede, afet sonrası yürütülen çalışmalarda hız ve verimliliğin artırılması için tüm kurumların koordinasyon içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Vatandaş odaklı hizmet anlayışını önemsediklerini belirten Vali Varol, sorunların çözümüne yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceğini ifade etti.

Kaynak : PHA