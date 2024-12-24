Başarıdan Başarıya Uzanan Bir Hikâye
MÜSİAD Mannheim'ın önceki dönem başkanı Turan Tirsi, görev süresi boyunca yapılan çalışmaların gururunu dile getirerek başkanlık görevini Hasan Ertürk’e devretti. Hasan Ertürk ise konuşmasında, MÜSİAD Mannheim'ın vizyonunu daha ileri taşımayı, Türk ve Alman iş dünyaları arasında köprü olmayı ve girişimciliği desteklemeyi hedeflediklerini ifade etti.
Ertürk, Almanya’daki Türk iş insanlarının desteklenmesi ve iki ülke arasındaki ticari iş birliğinin güçlendirilmesi adına yeni projeler üzerinde çalışacaklarını duyurdu.
Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri Açıklandı
Genel Kurul’da MÜSİAD Mannheim'ın yeni yönetim kurulu üyeleri de tanıtıldı. Başkan Hasan Ertürk liderliğindeki yönetim kurulu, farklı sektörlerden birçok uzman isimden oluşuyor. İşte yeni yönetim kurulunun tam listesi:
Başkan: Hasan Ertürk
Başkan Vekili: Zülkif Şahin
Mali İşler Başkanı: İsmet Urfa
Sektörler Kurulu Başkanı: Turhan Akyıldız
Diplomatik İlişkiler Başkanı: Alev Atay
Kurumsal İlişkiler Başkanı: Salih Taşdan
Komisyon Başkanları:
Faik Çağlı (İthalat-İhracat)
Erdoğan Altıparmak (Ticaret Geliştirme)
Ercan Can (İnşaat)
Gülden Çetiner (Gıda)
A. Kadir Taşdemir (Gastronomi)
Kemal Yiğit (Tekstil)
Lider Bilen (Lojistik)
Ufuk Cömert (Sağlık)
Mehmet Ören (Maden)
Soner Şerbetçi (Eğitim, Kültür ve Yayınlar)
Şükrü Çelik (Spor)
Düzgün Baba (Makine)
Mustafa Hakan Daşcı (Mobilya ve Dayanıklı Tüketim)
Danışma ve Denetleme Kurulu Üyeleri
Danışma Kurulu: Mustafa Olutürk, Firdevsi Ermiş, Mehmet Kanber ve Şaban Demir
Denetleme Kurulu: Abdurrahman Çiğdem, Hüseyin Ata ve Mahir Uygun
Yeni Dönemin Hedefleri
Yeni yönetim, Mannheim ve çevresindeki girişimcilik faaliyetlerini desteklemek, genç iş insanlarının önünü açmak ve Türkiye-Almanya ticari ilişkilerini daha güçlü bir seviyeye taşımak için çalışmalara başlayacak. Hasan Ertürk liderliğinde MÜSİAD Mannheim, bölgenin ekonomik ve sosyal hayatına katkı sunmayı amaçlıyor.
Kaynak : PHA