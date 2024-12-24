Başarıdan Başarıya Uzanan Bir Hikâye

MÜSİAD Mannheim'ın önceki dönem başkanı Turan Tirsi, görev süresi boyunca yapılan çalışmaların gururunu dile getirerek başkanlık görevini Hasan Ertürk’e devretti. Hasan Ertürk ise konuşmasında, MÜSİAD Mannheim'ın vizyonunu daha ileri taşımayı, Türk ve Alman iş dünyaları arasında köprü olmayı ve girişimciliği desteklemeyi hedeflediklerini ifade etti.

Ertürk, Almanya’daki Türk iş insanlarının desteklenmesi ve iki ülke arasındaki ticari iş birliğinin güçlendirilmesi adına yeni projeler üzerinde çalışacaklarını duyurdu.

Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri Açıklandı

Genel Kurul’da MÜSİAD Mannheim'ın yeni yönetim kurulu üyeleri de tanıtıldı. Başkan Hasan Ertürk liderliğindeki yönetim kurulu, farklı sektörlerden birçok uzman isimden oluşuyor. İşte yeni yönetim kurulunun tam listesi:

Başkan: Hasan Ertürk

Başkan Vekili: Zülkif Şahin

Mali İşler Başkanı: İsmet Urfa

Sektörler Kurulu Başkanı: Turhan Akyıldız

Diplomatik İlişkiler Başkanı: Alev Atay

Kurumsal İlişkiler Başkanı: Salih Taşdan

Komisyon Başkanları:

Faik Çağlı (İthalat-İhracat)

Erdoğan Altıparmak (Ticaret Geliştirme)

Ercan Can (İnşaat)

Gülden Çetiner (Gıda)

A. Kadir Taşdemir (Gastronomi)

Kemal Yiğit (Tekstil)

Lider Bilen (Lojistik)

Ufuk Cömert (Sağlık)

Mehmet Ören (Maden)

Soner Şerbetçi (Eğitim, Kültür ve Yayınlar)

Şükrü Çelik (Spor)

Düzgün Baba (Makine)

Mustafa Hakan Daşcı (Mobilya ve Dayanıklı Tüketim)

Danışma ve Denetleme Kurulu Üyeleri

Danışma Kurulu: Mustafa Olutürk, Firdevsi Ermiş, Mehmet Kanber ve Şaban Demir

Denetleme Kurulu: Abdurrahman Çiğdem, Hüseyin Ata ve Mahir Uygun

Yeni Dönemin Hedefleri

Yeni yönetim, Mannheim ve çevresindeki girişimcilik faaliyetlerini desteklemek, genç iş insanlarının önünü açmak ve Türkiye-Almanya ticari ilişkilerini daha güçlü bir seviyeye taşımak için çalışmalara başlayacak. Hasan Ertürk liderliğinde MÜSİAD Mannheim, bölgenin ekonomik ve sosyal hayatına katkı sunmayı amaçlıyor.

Kaynak : PHA