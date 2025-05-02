“Üyemiz hastaysa, AŞTİ’den alıp hastaneye götürüyoruz”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Yasin Barutçu, sendikanın yalnızca kurumsal hak mücadelesi yürütmediğini, üyelerin hayatına doğrudan dokunan hizmetler de sunduklarını vurguladı. Barutçu şöyle konuştu:

“Her üyemiz bizim için kıymetlidir. Onları iyi ve kötü günlerinde yalnız bırakmıyoruz. Kendisi veya yakını rahatsızlanıp Ankara’ya sevk edilen üyelerimizi tren garı, AŞTİ ya da havaalanından karşılayıp ilgili sağlık kuruluşlarına ulaştırıyoruz. Takiplerini yapıyoruz, sağlık durumlarını da sorup ilgileniyoruz.”

Barutçu, sendika bünyesinde yürütülen bazı hizmetlere de değindi:

“Sağlık-Sen Taksi, Etüt Merkezi, kreşler ve konaklama tesislerimizle üyelerimize çeşitli imkanlar sunuyoruz. Sendikal faaliyetleri ibadet aşkıyla yapıyor, her alanda sağlık çalışanlarımızın yanında olmaya gayret gösteriyoruz.”

“Adıyaman Platformu önemli bir sivil toplum örneği”

Kendisinin de Adıyaman Platformu’nun bir gönüllü üyesi olduğunu belirten Barutçu, platformun çalışmalarını yakından takip ettiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Sivil toplumculuk adına yapılmış en güzel işlerden biri olduğunu düşündüğüm Adıyaman Platformu’nu önemsiyorum. Sizlerin çabalarını takdirle karşılıyorum.”

Zeynel Abidin Kıymaz: “Adıyaman’ın evlatlarının Ankara’da görev almasından memnunuz”

Ziyarette Adıyaman Platformu heyeti adına konuşan Platform Sözcüsü ve GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten bir hemşehrilerinin Ankara'da aktif bir görevde bulunmasının kendilerini mutlu ettiğini ifade etti. Kıymaz konuşmasında şu değerlendirmelerde bulundu:

“6 Şubat depreminde büyük yıkım yaşayan Adıyaman insanları farklı illere savruldu. Birçok meslek ve iş kolundan değerli hemşehrilerimizi kaybettik. Sağlık camiası da bu felakette ciddi kayıplar yaşadı. Ancak aynı zamanda o zor günlerde sağlık çalışanları halkımıza anlamlı ve hayati hizmetlerde bulundular. Bu vesileyle sağlık çalışanlarına ve şahsınızda size teşekkür ediyorum.”

Plaket takdim edildi

Ziyaretin sonunda Adıyaman Platformu heyeti tarafından Yasin Barutçu’ya, gösterdiği ilgi ve ev sahipliği nedeniyle teşekkür plaketi takdim edildi. Heyet ayrıca basın mensuplarına yönelik gösterilen misafirperverlikten dolayı da Sağlık-Sen Genel Merkezi'ne teşekkür etti.

Heyette yer alan isimler:

Ziyarete katılan Adıyaman Platformu heyetinde şu isimler yer aldı:

Zeynel Abidin Kıymaz

Hakan Karaaslan

Murat Çeliker

Kemal Aslan

Yılmaz Çoban

Z. Selahattin Alptekin

Müslüm Aslanoğlu

Mustafa Saim Ayhan

Songül Varki Yıldırım

Sude Naz Yıldırım

Kaynak : PHA