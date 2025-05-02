Perre Haber Ajansı’na özel bir röportaj veren Alsan, destek şartları, sahadaki teknik zorluklar, Adıyaman ve Gölbaşı özelindeki mağduriyetler ile çarşı projesine dair değerlendirmelerde bulundu.

“Ruhsat alınmayan yapılara destek verilmeyecek”

Röportajda yer alan ifadelere göre, yerinde dönüşüm projelerinde hibe ve kredi desteğinden yararlanmanın şartı yapı ruhsatının alınmış olması. Anahtar Parti İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan bu durumu şöyle özetledi:

“Adıyaman'da yerinde dönüşüm ruhsat tarihinin 30 Haziran 2025 olduğunu açıkladılar. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın kendi sitesinde yer alıyor bu paylaşım. 30 Haziran 2025 tarihine kadar ruhsat almamış yapılarda bu hibe ve kredi desteği olmayacak.”

Alsan, başvuru yapılmasının yeterli olmadığını, “Ruhsatın çıkması gerekiyor. Ruhsat işleminin tamamen bitirilmesi lazım.” ifadesiyle vurguladı.

“Yetiştirme ihtimali yok, firmalar artık iş almıyor”

Alsan, sürecin işleyişine dair teknik adımları sıralayarak vatandaşların belirtilen tarihe kadar ruhsat almasının fiilen mümkün olmadığını belirtti:

“Önce belediyeden imar çapına başvuru yapmanız gerekiyor. Aplikasyon krokisi 4-5 gün alıyor. Sonra imar çapı düzenlenecek. Mimar taslak hazırlayacak, sizin onu beğenmeniz gerekiyor. Zemin etüdü başlı başına 35-40 gün süren bir işlem. Sonrasında mimari ve statik projeler hazırlanacak, elektrik ve mekanik projeler çizilecek, harita mühendisi dosya hazırlayacak, şantiye şefi bulunacak, müteahhitle anlaşılacak. Bugün karar veren biri için yetişme şansı yok.”

Yaşanan bu teknik sıkışıklık nedeniyle müteahhit ve mühendislerin iş almadığını belirten Alsan, sahada mühendislerle yaptığı görüşmeleri şöyle aktardı:

“Mühendis arkadaşlarla konuşuyoruz, bitti diyorlar. Biz daha iş almıyoruz. Çünkü alırsak mahcup olacağız. Yetiştiremeyeceğiz.”

“Adıyaman şu anda milyonlarca lira kaybediyor”

Adıyaman’daki çok sayıda vatandaşın maddi imkânsızlık, imar sorunları veya hukuki nedenlerle destekten yararlanamayacağını ifade eden Alsan, “Milyonlarca lira hibeyi, krediyi şu anda kaybediyor” dedi. Özellikle büyük metrekareli ev kültürünün yaygın olduğunu, mevcut kredi ve hibe ile bu ihtiyacın karşılanamadığını belirtti:

“Vatandaş 150 metrekare evini 100 metrekare yapabiliyor. Ama bu bizim kültürümüzü karşılamıyor. Büyük balkonlara ihtiyaç var. Çünkü bizim hayatımız balkonda geçiyor. Hasat bekleyen bir çiftçimiz olabilir. Ama süreden dolayı hak kaybediyor. Bu bir kazanılmış haksa vatandaşın ne zaman durumu olursa girme hakkı olmalı.”

“Gölbaşı ilçesinde hala imar süreci yeni açıldı”

Anahtar Parti İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, özellikle depremde büyük hasar alan Gölbaşı ilçesinde imar çapı verilmesinin çok geç başladığını, dolayısıyla sürenin bu bölge için tamamen işlevsiz olduğunu dile getirdi:

“Geçen haftaya kadar imar çapı verilmeyen bir ilçemizde 30 Haziran tarihini konuşmak çok abesle iştigal ediyor. Bir ilçenin yarısından fazlası duruyor. Hiçbir çalışma yok. Ayrıca iptal edilen rezerv alanlar var.”

“İstanbul’da teşvik arttı, Adıyaman’da sabit kaldı”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul’daki yerinde dönüşüm projeleri için açıkladığı 875 bin TL hibe ve kredi desteği üzerinden değerlendirme yapan Alsan, Adıyaman’da hâlâ 750 bin + 750 bin TL teşvik uygulandığını hatırlattı:

“İnşaat kalemlerinde yüzde 50-60'lara varan enflasyon var. Kalıp metrekare fiyatı 300 TL'den 700-750 TL'ye çıktı. Beton 2.000 TL'den 3.000 TL'ye çıktı. Ama biz hala aynı teşvikle gidiyoruz. İstanbul’a yapılanın deprem bölgesinde de uygulanması lazım.”

“Çarşı projesi iptal edilmemeli”

Adıyaman'daki çarşı projesinin iptal edildiği yönündeki iddialara ilişkin de açıklama yapan Alsan, projenin Adıyaman için taşıdığı önemi şu sözlerle dile getirdi:

“Depremde bizim şekerimiz elimizden alındı. Çarşı projesi o çocuğa verilen balon gibi oldu bize. Bizi mutlu etti. Adıyaman'ın gelişebilmesi için önemli bir projeydi. Bu çarşı Adıyaman'ın yüzünü değiştirecek bir projeydi. Yapılmasını istiyoruz.”

Alsan, projeye yönelik önceki itirazların yerini destekleyen bir yaklaşıma bıraktığını belirterek, “Şu anda çarşı esnafı da projenin yapılmasını istiyor. Adıyaman’ın yeni yüzü olsun” dedi.

Anahtar Parti’den yazılı açıklama: “Süre koymak mağduriyeti artırır”

Anahtar Parti tarafından kamuoyuna sunulan yazılı açıklamada da, 30 Haziran 2025 tarihinin “kazınmış hakların elinden alınması” anlamına geleceği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

“İlimizin birçok yerinde mahkemelerin sonuçlanmamış olması nedeniyle henüz yıkılamamış binalar bulunmaktadır. İlçelerimizde deprem sonrası imara kapatılan alanlarda imar yeni açılmış, vatandaşımızın ruhsat için gerekli proje ve evrakları belirlenen tarihe yetiştirmesini imkansız hale getirmiştir.”

“Depremde ağır yaralar almış kentimizde vatandaşımız eski komşularına kavuşmaya, koşup büyüdüğü sokaklarda yaşamaya devam etmeye, geçmişteki güzel anılarını hatırlamaya ihtiyaç duyduğundan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen süreyle bir darbe daha almak istememektedir.”

“Yerinde Dönüşümde Süre Uzatımı mecburidir. Vatandaşımız için süre gözetilmeksizin kazanılmış hakkını vermek Devletimizin görevidir.”

Kaynak : PHA