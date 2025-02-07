“Deprem Sonrası Çalışmalarımız Katlanarak Arttı”

Umut Kervanı olarak depremlerden önce de insani yardım çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Kurtaran, felaketin ardından ihtiyaçların büyümesiyle birlikte bu faaliyetleri artırdıklarını söyledi. Özellikle yıkımın en fazla olduğu illerde yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade eden Kurtaran, Adıyaman’da dört farklı noktada aşevi kurduklarını ve Demokrasi Parkı’nda günlük 25 bin kişiye sıcak yemek dağıttıklarını belirtti.

“Ramazan Bayramı’nın ikinci gününe kadar yemek yardımlarımızı sürdürdük” diyen Kurtaran, yardımların yalnızca gıda desteğiyle sınırlı kalmadığını, ilk saatlerden itibaren AFAD ve yerel yetkililerle koordineli şekilde köylere mobil ekipler göndererek ihtiyaçları karşılamaya çalıştıklarını dile getirdi.

“Kayıplar Resmi Sayıdan Daha Fazla”

Depremin Adıyaman’da büyük bir yıkıma yol açtığını ifade eden Kurtaran, resmi rakamlara göre 8 bin 387 kişinin hayatını kaybettiğini, ancak gerçek kayıpların daha fazla olduğunu düşündüklerini söyledi. "Kayıplarla beraber bu sayının daha yüksek olduğuna inanıyoruz" diyen Kurtaran, "Bu acıyı paylaşıyoruz ve Umut Kervanı olarak her zaman sahada olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesinde özellikle yetim kalan çocuklara ve acılı ailelere psikolojik destek sağladıklarını anlatan Kurtaran, "Bu kardeşlerimizin yanında olmaya, ihtiyaçlarını gidermek için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

“Acılar İlk Günkü Gibi Taze”

Depremin ikinci yıl dönümünde Adıyaman’ı ziyaret ettiklerini belirten Kurtaran, şehrin fiziki olarak yeniden inşa edilmesine rağmen, kayıpların acısının hâlâ ilk günkü kadar taze olduğunu vurguladı. “Şehri gezdiğimizde deprem izlerinin azaldığını görüyoruz ancak özellikle yakınlarını kaybeden insanlar için acılar hâlâ çok taze” diye konuştu.

Depremde Türkiye genelinde 53 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini hatırlatan Kurtaran, “Vefat edenlere Allah’tan rahmet diliyoruz. Hâlâ tedavi gören yaralılar var, onlara da acil şifalar diliyoruz” dedi.

“Deprem Bölgesinde Kalmaya Devam Edeceğiz”

Umut Kervanı olarak depremin ilk gününden bu yana sahada olduklarını belirten Kurtaran, bundan sonra da Adıyamanlıların yanında olmaya devam edeceklerini açıkladı. “Buradaki kardeşlerimizin yaralarını sarmak için elimizden geleni yapacağız. Deprem bölgesinde kalacağız, ihtiyaç sahiplerine destek olmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA