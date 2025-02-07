Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nün organize ettiği etkinlik, veli ve annelerden büyük ilgi gördü. Konferansa Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Fidan konuşmacı olarak katılarak, dijital bağımlılığın belirtileri, zararları ve çözüm yolları hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Dijital Bağımlılığın Etkileri ve Çözüm Yolları

Doç. Dr. Ahmet Fidan, özellikle çocuk ve gençlerde artan dijital bağımlılığın, akademik başarı, psikolojik sağlık ve sosyal ilişkiler üzerinde ciddi olumsuz etkiler yarattığını vurguladı. Dijital bağımlılığın yalnızca oyun ve sosyal medya ile sınırlı olmadığını belirten Fidan, kontrolsüz internet kullanımı, gereksiz ekran süresi ve teknolojiye aşırı bağımlılığın bireylerde duygusal ve zihinsel problemlere neden olabileceğini söyledi.

Teknolojinin tamamen bırakılmasının mümkün olmadığını belirten Fidan, dijital araçların bilinçli ve kontrollü kullanılması gerektiğini ifade etti. Velilere ve annelere şu önerilerde bulundu:

Ebeveynlerin çocuklarıyla daha fazla vakit geçirmesi ve alternatif sosyal aktiviteler sunması

Dijital cihaz kullanımına belirli bir süre sınırı getirilmesi ve takip programlarının kullanılması

Bilgisayar ve telefon kullanımının belirli alanlarla sınırlandırılması (örneğin, yemek masasında veya yatak odasında cihaz kullanımını engellemek)

Bilinçli medya tüketimi konusunda çocuklara rehberlik edilmesi ve güvenli internet kullanımı hakkında bilinçlendirme yapılması

Veliler ve Annelerden Yoğun İlgi

Konferansa katılan veliler ve anneler, dijital bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirilmenin kendileri için çok faydalı olduğunu belirterek, bu tür etkinliklerin sıklıkla düzenlenmesi gerektiğini dile getirdi. Konferans, bilinçli teknoloji kullanımı konusunda toplumsal farkındalığın artırılması açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Kahta Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, dijital bağımlılıkla mücadele kapsamında bilgilendirici etkinliklere devam edileceğini belirtti.

Kaynak : PHA