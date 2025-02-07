Son günlerde birçok yeni şarkı ve video klip youtube’da yerini alıyor. Ancak bazıları 300-500 kez izlenirken bazıları milyonlarca hatta milyarı geçen izlenmelere sahip olarak karşımıza çıkıyor. Peki bu izlenme sayıları nasıl bu kadar çok olabiliyor? İnsanlar bu şarkıları nereden buluyor diye sorularınız varsa cevabını bu haberimizde bulacaksınız.

Daha eski yıllara baktığımızda youtube üzerinde en çok izlenme alanlar komik videolar vs. olarak karşımıza çıkıyor ancak son günlerde popüler yani trend videolara girdiğimizde karşımıza şarkılar türküler çıkıyor. Özellikle rap şarkıcıları milyonlarca izlenme alıyor. İzlenme alıyor derken bu adamlar zaten izlenmebayi.com gibi izlenme satın alma sitelerinden alıyorlar. Tamamen gerçek olduklarını bu izlenmelerin düşünmeyin. Basıyorlar parayı çıkıyorlar trende diyelim. Youtube platformunun bunlara önlem alması lazım bence ancak yapacak birşey yok adamlar reklamla izlenme vs. gibi taktiklerle bütün izlenmeleri gerçekmiş gibi gösteriyorlar ve silinmiyor.

Asıl başlığımızdan kopmamak adına youtube izlenme sayısı neden önemli derseniz özellikle bir şarkıcı yani sanatçıysanız bu direkt sizin konser ücretinizi bile etkiler. Çünkü mesela kendinizi mekan sahibi yerine koyarsanız 50 milyon izlenmiş bir adamı mekanınızda çıkartırsanız full çeker. Ancak 300-500 izlenme varsa bir şarkıcının videosunda belki birkaç akraba, eş dost ve yoldan geçen birkaç kişi mekanınıza gelecektir. Siz olsanız hangisinin mekanınızda çıkmasını isterdiniz? Ben olsam milyonlarca izlenmeye sahip olan youtube sanatçısını mekanımda isterdim açıkçası bu nedenle youtube izlenme sayısı insanlar için önemlidir. Peki nasıl bu sayıyı arttıracağız derseniz youtube üzerinden reklam oluşturabilirsiniz ancak ciddi bir bütçeye ihtiyacınız olacaktır. Benim bütçem kısıtlı ama ben de ünlü olmak istiyorum şarkılarımı herkes dinlesin beni trendlere sokun derseniz yukarıda bahsettiğim gibi sitelerden youtube izlenme satın almalısınız. Bu işi istikrarlı olarak ilerletmek istiyorsanız abone paketlerine de bakmanızı öneririm.

Bu ve bunun gibi durumlarda youtube izlenme sayınız önem taşır. Sizleri aydınlattıysak ne mutlu bize diyelim ve bu haberimize son verelim. Herkese sağlıklı ve mutlu günler dileriz.