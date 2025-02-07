"Hastanede tedavideyim, dualarınızı eksik etmeyin"

Adıyaman'ın Kahta ilçesinden çıkıp türküleriyle milyonların sevgisini kazanan Kahtalı Mıçe, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Sanatçı, 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde hasta yatağından paylaştığı mesajda, "Kaybettiğimiz insanları, dostları rahmetle anıyoruz. Birlik ve beraberlikle 11 şehrimizi yeniden kuracağız. Zaman alır ama inanırsak yaparız. Hastanede tedavideyim, dualarınızı eksik etmeyiniz" ifadelerini kullandı.

Hastalığıyla ilgili iddialara yanıt vermişti

Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Kahtalı Mıçe’nin gırtlak kanserine yakalandığı iddiaları gündeme gelmişti. Ancak sanatçı, yaptığı açıklamayla bu iddiaları yalanlamıştı. Sağlık durumuyla ilgili konuşan sanatçı, "Gırtlak kanseri değilim. Evet, biraz rahatsızım ama bu tür haberler doğru değil. İnce bağırsağımın üstünde iki tane kitle var. Onların tedavisini ve kemoterapisini görüyorum. Sevenlerim, dostlarım, akrabalarım var ve benim için korkuyorlar" diyerek sağlık durumu hakkında açıklama yapmıştı.

Tedavi süreci devam ediyor

Ünlü sanatçının tedavisi hastanede sürerken, sevenleri ve sanat camiası Kahtalı Mıçe için destek mesajları paylaşmaya devam ediyor. Özellikle sosyal medya platformlarında sanatçının sağlık durumuna dair endişe duyan hayranları, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sanatçının hayranları, kısa sürede sağlığına kavuşarak yeniden sahnelere dönmesini umut ediyor.

Kaynak : PHA