Deprem Şehitliği ve İkizler Çay Evi Ziyareti

Bekin, depremde hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının sergilendiği İkizler Çay Evi’ni de ziyaret ederek burada bir açıklama yaptı. Adıyamanlılarla dayanışma içinde olduklarını belirten Bekin, yaşanan felaketin izlerinin hala tazeliğini koruduğunu söyledi.

"Adıyaman’da depremi adeta yeniden yaşadık. Bugün mezarlıkta yüzlerce insanın, sevdiklerinin mezarları başında gözyaşı döktüğünü gördük. Onların acısını paylaşıyoruz. Deprem yaralarının bir an önce sarılması ve şehrin eski günlerine kavuşması için atılması gereken adımların hızlandırılması gerektiğini düşünüyoruz."

"Adıyaman’da Konteyner Kentlerde Yaşam Koşulları Çok Zor"

Konteyner kentlerde yaşayan depremzedeleri ziyaret eden Doğan Bekin, burada gördüğü tabloyu şu sözlerle anlattı:

"Adıyamanlı kardeşlerimiz gerçekten çok zor şartlar altında, 20-30 metrekarelik konteynerlerde yaşamlarını sürdürüyorlar. Çocuklar bu küçük alanlarda ders çalışmaya çalışıyor, aileler günlük hayatlarını büyük zorluklarla sürdürüyor. Bu bir trajedidir. Küçük yavrularımızın bu deprem psikolojisinden çıkabilmesi için konteyner kent yaşamının bir an önce sona erdirilmesi ve sağlıklı konutlara taşınmaları gerekiyor.

Yetkililere çağrıda bulunan Bekin, kalıcı konutlara taşınma sürecinin hızlandırılması gerektiğini belirtti.

"Adıyaman’a Cazibe Merkezi Olarak Yatırım Yapılmalı"

Bekin, Adıyaman’ın sadece konutlarla değil, ekonomik anlamda da desteklenmesi gerektiğini vurguladı:

"Sadece sağlıklı konutlara yerleştirilmek yetmez. Aynı zamanda Adıyaman’da istihdam yaratacak yatırımlar yapılmalı. Belli başlı sanayi tesisleri buraya kaydırılmalı. Adıyaman, teşviklerle desteklenerek kalkındırılmalı. Böylece büyükşehirlere göç eden Adıyamanlı kardeşlerimizin yeniden kendi memleketlerine dönmelerinin önü açılacaktır."

Bekin, Adıyaman’ın kalkınması için sanayi yatırımlarının önemine dikkat çekerek, Adıyaman’ın yeniden cazibe merkezi haline getirilmesi gerektiğini söyledi.

"Depremzedelerin Acıları Sarılmalı, Kalıcı Çözümler Üretilmeli"

Adıyaman’da yaşanan büyük yıkımın ardından, kalıcı ve sağlıklı yaşam alanlarının kurulması gerektiğini belirten Bekin, şu ifadeleri kullandı:

"Hükümetin üzerine düşen en büyük sorumluluk, bu insanların sağlıklı yaşam alanlarına kavuşmasını sağlamak. Adıyaman’ı yeniden inşa ederken, buranın sadece beton yapılardan ibaret olmadığını, insan hayatının da bu süreçte öncelik taşıması gerektiğini unutmamalıyız."

"Depremzedelere Sığınmacı Muamelesi Yapılamaz"

Bekin, depremzedelerin konteyner kentlerde yaşamaya devam etmesini eleştirerek, kalıcı çözümler için yetkililere çağrıda bulundu:

"Adıyamanlılar, bu şehirde yıllardır yaşayan insanlar. Onlar kendi evlerini kaybettiler, ailelerini, sevdiklerini kaybettiler. Onlara sığınmacı muamelesi yapılamaz. Kalıcı konutların hızla teslim edilmesi gerekiyor."

"6 Şubat Deprem Şehitlerini Unutmayacağız"

Konuşmasının sonunda depremde hayatını kaybedenleri anan Bekin, şunları söyledi:

"Adıyaman’da, Kahramanmaraş’ta, Hatay’da ve depremden etkilenen tüm illerimizde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza sabır diliyorum. Rabbim vatanımıza, insanımıza bir daha böyle felaketler yaşatmasın. Ancak bunun için tedbir almamız, gelecekte benzer acıların yaşanmaması için daha bilinçli hareket etmemiz şart."

Bekin’in Adıyaman temasları, deprem şehitliği ziyareti ve konteyner kentte depremzedelerle yaptığı görüşmelerin ardından sona erdi.

Kaynak : PHA