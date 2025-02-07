Deprem Fotoğrafları Sergisi Düzenlendi

Anma programında ayrıca, Adıyaman Fotoğraf Topluluğu üyeleri tarafından çekilen ve 6 Şubat depreminin izlerini taşıyan fotoğraflardan oluşan bir sergi de yer aldı. Sergide, Adıyaman’da yaşanan yıkım, arama-kurtarma çalışmaları ve depremzedelerin yaşadığı zorluklar gözler önüne serildi.

Adıyamanlılar Vakfı: “Depremzedeleri Unutmadık, Unutmayacağız”

Adıyamanlılar Vakfı Genel Başkanı Hasan Göksu, programda yaptığı konuşmada, Adıyaman’ın büyük kayıplar verdiğini, ancak bu süreçte dayanışmanın en güçlü örneklerinin sergilendiğini vurguladı. Göksu, vakfın deprem bölgesine yönelik yardım faaliyetlerini ilk günden itibaren hız kesmeden sürdürdüğünü belirterek şunları söyledi:

“Depremin ardından Adıyamanlılar Vakfı olarak hızlıca harekete geçtik. İlk günden itibaren yardım organizasyonları düzenledik, barınma ve temel ihtiyaçları karşılamak için seferber olduk. Bugün burada, deprem şehitlerimizi rahmetle anarken, aynı zamanda gelecekte benzer acıların yaşanmaması için üzerimize düşen sorumluluğu hatırlıyoruz.”

Göksu, afet bilinci oluşturmanın önemine dikkat çekerek, binaların dayanıklılığı, kentsel dönüşüm ve yapı güvenliği konularında toplumun daha bilinçli olması gerektiğini söyledi.

"Sivil Toplum Örgütleri Dayanışmada Büyük Rol Oynadı"

İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı, anma etkinliğinde yaptığı konuşmada, İstanbul’dan deprem bölgesine gönderilen yardımlara vurgu yaptı.

“Sivil toplum kuruluşlarımızın desteği olmadan bu büyük felaketin yaralarını sarmak çok daha zor olurdu. Adıyamanlılar Vakfı gibi kuruluşlar, bu süreçte önemli bir dayanışma örneği sergiledi” dedi.

Kentsel Dönüşüm ve Yapı Güvenliği Vurgusu

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, kentsel dönüşüm ve yapı güvenliği konularında toplumun bilinçlenmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:

“Devletimiz kentsel dönüşüm ve yapı güvenliği konusunda ciddi destekler sunuyor. Adıyamanlılar Vakfı gibi STK’lar da bu sürecin bir parçası olarak toplumu bilinçlendirmeye devam etmeli.”

“Devlet ve Millet Büyük Dayanışma Gösterdi”

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, 6 Şubat depremleriyle birlikte Türkiye’nin 11 vilayetinde büyük bir felaket yaşandığını ve bu sürecin hızlıca atlatılması için devletin ve milletin omuz omuza büyük bir dayanışma sergilediğini söyledi.

“Bu felaketi çok hızlı bir şekilde ortadan kaldırmak için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, tüm bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları ve bürokratlar deprem bölgesine koştu. Devletimiz ve milletimiz büyük bir dayanışma gösterdi. Bu yıl, başta Adıyaman olmak üzere, deprem bölgesinde hak sahiplerine son konutların teslim edildiğini hep birlikte göreceğiz.”

Adıyamanlılar Vakfı, Depremzedeler İçin Çalışmaya Devam Ediyor

Anma programına;

Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun,

Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Ali Erdoğan,

Adıyaman Dernekler Federasyonu Başkanı Hüseyin Sevinçtekin,

Çok sayıda vatandaş ve STK temsilcisi katıldı.

Adıyamanlılar Vakfı, yalnızca anma programlarıyla değil, aynı zamanda sosyal yardımlardan eğitim projelerine kadar birçok alanda deprem bölgesine destek vermeye devam ediyor. Vakıf yöneticileri, afet bilinci oluşturmak, kentsel dönüşüm sürecine katkı sunmak ve depremzedelere yönelik yardım faaliyetlerini artırarak sürdüreceklerini belirtti.

Etkinlik, depremde hayatını kaybedenler için edilen dualarla sona erdi.

Kaynak : PHA