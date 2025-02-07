Ordu Yalı Camii’nde gerçekleştirilen anma programında Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu, dualar edildi ve depremde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu. Etkinlik, Ordu’daki Adıyamanlılar başta olmak üzere çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

"Adıyaman ve Ordu Arasında Eşsiz Bir Dayanışma Sergilendi"

Ordu Adıyamanlılar Derneği Başkanı Mustafa Bilgiç, programın anlam ve önemine dair yaptığı açıklamada, 6 Şubat felaketinin acılarının hala taze olduğunu, ancak bu süreçte Ordu halkının Adıyamanlı depremzedelerle büyük bir dayanışma örneği sergilediğini vurguladı.

“Adıyaman’da kaybettiklerimizi unutmuyoruz, unutturmayacağız. Bu felaket, dayanışma ve yardımlaşmanın ne kadar kıymetli olduğunu bize bir kez daha gösterdi. Ordu halkı, depremin ilk gününden itibaren Adıyamanlı hemşehrilerimize destek oldu, depremzedelerimize kucak açtı. Bugün de hep birlikte depremde hayatını kaybeden kardeşlerimiz için dualar ediyoruz.”

Kur’an Tilaveti ve Dualarla Anıldı

Akşam namazının ardından düzenlenen etkinlikte, Yalı Camii İmam Hatibi Muhammed Kılıç ve Yalı Camii Müezzini Fatih Bilgü tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti ve mevlit duası yapıldı.

Namaz çıkışında, depremde hayatını kaybedenler için tatlı ikram edildi.

Katılımcılar, bir daha böyle acıların yaşanmaması temennisinde bulunarak, depremde kaybedilen canları rahmetle andı.

"Ordu ve Adıyamanlılar, Depremzedeler İçin Tek Yürek Oldu"

Ordu, 6 Şubat depremlerinin ardından Adıyamanlı depremzedeler için önemli bir dayanışma merkezi oldu. Deprem sonrası çok sayıda Adıyamanlı, Ordu halkının misafirperverliği ile yeni bir yaşam kurma imkânı buldu.

Anma programı, Ordu’daki Adıyamanlıların ve Orduluların bir araya gelerek ortak acıları paylaştığı anlamlı bir etkinlik olarak hafızalara kazındı.

Duygu dolu anlara sahne olan etkinlikte, katılımcılar benzer felaketlerin bir daha yaşanmaması ve depremzedelerin unutulmaması gerektiği mesajını verdi.

6 Şubat depreminin ikinci yıl dönümünde, Ordu ve Adıyamanlılar birlik ve beraberlik içinde bir kez daha dayanışma ruhunu gösterdi.

Kaynak : PHA