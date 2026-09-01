Dokuması da daha gevşek olduğu için hava kumaşın içinden geçer. Ortaya ten ile kumaş arasında sürekli hareket eden ince bir hava katmanı çıkar, serinlik hissi buradan gelir.

Bu özellik büyük bedende doğrudan konfora dönüşür. Geniş kesimli bir büyük beden keten elbise vücuda yapışmadığı için sıcakta en çok şikayet edilen iki sorunu, yapışma ve iz bırakma sorununu büyük ölçüde ortadan kaldırır. Karşılığında ise kabul edilmesi gereken bir gerçek vardır: keten buruşur.

Keten neden buruşur ve bu bir kusur mudur?

Buruşma ketenin bozulması değil, çalışma biçimidir. Keten lifi sert ve az esnektir; büküldüğü noktada eski haline geri dönmez, kat izini üzerinde tutar. Aynı sertlik kumaşa o bilinen dik duruşu ve mat dokuyu kazandırır. Yani ketenin sevilen duruşu ile kırışması aynı özelliğin iki yüzüdür. Hiç kırışmayan bir keten arandığında aslında aranan şey saf keten değil, keten görünümlü karışımlardır.

Bunu bilmek satın alma kararını da değiştirir. Gün boyu oturarak geçen bir programda saf keten sürekli müdahale ister; hareketli bir yaz gününde ya da tatilde ise kırışma zaten kumaşın karakteri olarak okunur ve rahatsız etmez.

Buruşmayı azaltmanın işe yarayan yolları

1. Yıkamayı ters yüz, 30 derecede ve hassas programda yapın. Yüksek sıcaklık lifi sertleştirir.

2. Sıkma devrini düşük tutun. 600 ile 800 devir aralığı kat izinin kumaşa yerleşmesini büyük ölçüde engeller.

3. Makinede kurutmayın. Elbiseyi hafif nemliyken askıya asın, kumaş kendi ağırlığıyla düzleşir.

4. Ütüyü tamamen kuruyken değil nemliyken yapın. Ters yüzden, orta yüksek ısı ve buharla çalışın.

5. Katlayarak değil askıda saklayın. Katlanan yerde kalan iz zamanla belirginleşir.

6. Uzun oturuşlardan sonra elbiseyi silkeleyip birkaç dakika asılı bırakın. İzlerin bir kısmı kendiliğinden açılır.

Saf keten mi, karışım mı?

Saf keten en yüksek hava geçirgenliğini verir, en belirgin kırışır ve her yıkamada biraz daha yumuşar. Keten ile viskon veya pamuk karışımları daha yumuşak döküm ve gözle görülür biçimde daha az kırışma sağlar, bunun karşılığında serinlik bir miktar geriler. Keten görünümlü dokumalarda kırışma en aza iner, ancak serinlik avantajının çoğu kaybolur. Doğru seçim kumaşın adına değil, elbisenin giyileceği güne bağlıdır.

Mağazada hızlı bir ayrım yapmak da mümkün. Kumaşın bir bölümü avuç içinde birkaç saniye sıkılıp bırakıldığında saf keten belirgin kat izi tutar ve iz yavaş açılır; karışımlarda iz daha sığdır ve kısa sürede kaybolur. Aynı testte kumaşın ele serin gelmesi de lif yapısının bir işaretidir.

Büyük bedende keten elbise seçerken bakılacaklar

· Kol kesimi: düşük omuz veya reglan kol, kol altında sıkışma yapmadan hareket alanı bırakır. Keten esnemediği için bu detay örme kumaşlarda olduğundan daha kritiktir.

· Etek genişliği: bacakların birbirine değdiği bölgede kumaşın serbest kalması gerekir. Dar biten etek ucu ketenin serinlik avantajını iptal eder.

· Renk ve şeffaflık: açık tonlar güneşi yansıtır, ancak seyrek dokumada ışığa karşı şeffaflık yapabilir. Beyaz ve krem modellerde astar ya da uyumlu iç giyim planlanmalıdır.

· Çekme payı: keten ilk yıkamada bir miktar çekebilir. Ölçü tablosunda iki beden arasında kalındığında büyük olanı seçmek daha güvenlidir.

· Dikiş kalitesi: sert lif dikiş hattında zorlanır, temiz kenar temizliği ve sağlam yaka birleşimi ürünün ömrünü doğrudan uzatır.

Ketenin uygun olmadığı günler

Uzun araç yolculuğu, gün boyu masa başında geçen bir program ya da ütülü görünmenin öncelik olduğu resmi bir davet, saf ketenin en zorlandığı durumlardır. Bu günlerde likralı penye gibi form tutan örme kumaşlar daha az bakım ister ve gün sonunda ilk saatteki görüntüsünü korur. Keten ise sıcağın gerçekten yorucu olduğu, hareket halinde geçen günlerde rakipsizdir. Kısacası keten bir üstünlük meselesi değil, doğru güne doğru kumaşı seçme meselesidir.

Beden seçiminde tereddüt yaşandığında ölçüyü paylaşarak WhatsApp hattından model önerisi almak en pratik yol. Nihal Çağlayan tarafında tüm siparişlerde kargo ücretsiz, teslimattan itibaren 14 gün içinde iade hakkı bulunuyor; Bakırköy Zeytinlik'teki mağazada ise keten modelleri deneyerek kumaşın dokusunu elle görmek mümkün.