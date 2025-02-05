TÜSİAD heyeti, deprem sonrası yürütülen çalışmalar ve belediyenin projeleri hakkında bilgi alırken, Adıyaman’ın yeniden kalkınması ve ekonomik olarak güçlenmesi için iş dünyasının yapabileceği katkılar değerlendirildi.

Başkan Tutdere: “Adıyaman’ın Yeniden Ayağa Kalkması İçin İş Dünyasının Desteği Şart”

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, TÜSİAD heyetinin ziyaretini önemli bir dayanışma adımı olarak değerlendirerek şunları söyledi:

“Depremin yaralarını sarmak için iş dünyasının desteğine ihtiyacımız var. Adıyaman, tarih boyunca üretkenliği ve emeğiyle öne çıkmış bir şehir. Bugün burada TÜSİAD yönetimini ağırlamak, Adıyaman’ın geleceği için umut verici. Şehrimizi yeniden ayağa kaldırmak, ekonomik ve sosyal gelişimi desteklemek adına TÜSİAD ile iş birliği içinde olmaya devam edeceğiz.”

Başkan Tutdere, Adıyaman’ın ekonomik ve sosyal açıdan güçlü bir destek mekanizmasına ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, iş dünyasının ve sanayicilerin kentte yatırım yapmasını teşvik edecek projeler üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan: “Deprem Bölgesinin Ekonomik Güçlenmesi İçin Çalışıyoruz”

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, depremden etkilenen illerin yeniden yapılanma sürecinde sanayi, ticaret ve istihdam alanlarında desteklenmesi gerektiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Adıyaman gibi şehirlerimizin yeniden yapılanma sürecinde ekonomik kalkınmanın hızlandırılması büyük önem taşıyor. TÜSİAD olarak, iş dünyasının bu sürece katkı sağlaması için çeşitli projeler üzerinde çalışıyoruz. Depremden etkilenen şehirlerin, sadece fiziksel olarak değil ekonomik olarak da güçlenmesi gerekiyor.”

Turan, iş dünyasının deprem bölgesine yatırım yapmasını teşvik edecek politikaların geliştirilmesi gerektiğini belirtti ve bu doğrultuda yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileriyle iş birliği içinde çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Adıyaman’da TÜSİAD’ın İlk Yönetim Kurulu Toplantısı

TÜSİAD, tarihinde ilk kez İstanbul dışında bir yönetim kurulu toplantısını Adıyaman’da gerçekleştirdi. Toplantıda, şu başlıklar ele alındı:

Deprem bölgesinin ekonomik kalkınması için atılması gereken adımlar

Yatırımların teşvik edilmesi ve iş dünyasının bölgeye katkısı

Yerel yönetimlerle iş birliği içinde yeni projelerin hayata geçirilmesi

Deprem sonrası sanayi ve ticaretin canlandırılması

Toplantının ardından TÜSİAD heyeti, Adıyaman’daki iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek kentteki ekonomik ve sosyal ihtiyaçları değerlendirdi.

Kaynak : PHA