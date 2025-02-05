“10 depremzededen 7’si hâlâ konteynerde yaşıyor. Hem de Sayın Erdoğan’ın ‘Bir yılda konutları teslim edeceğiz’ sözünü vermesinden sonra! O yüzden, depremin öncesinde, sırasında ve sonrasında sınıfta kalmış bir iktidarla karşı karşıyayız.”

"Adıyaman, Acının Başkentlerinden Biriydi"

Özgür Özel, CHP heyetiyle birlikte Adıyaman Deprem Şehitliği’ni ziyaret etti. Ziyarete CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ve CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılıç da katıldı.

Özel, Adıyaman’ın depremin ilk gününden itibaren en ağır yıkımlardan birini yaşadığını belirterek, “Adıyaman, o günlerde toz ve enkaz içinde kaybolmuş, çığlıkların yükseldiği, yasın en derinden hissedildiği bir kentti” dedi.

“O gün Abdurrahman Tutdere’nin yakınlarını enkazdan çıkartıp defnettiğimizde, aslında resmi rakamların gerçeği yansıtmadığını hepimiz gördük. DNA testleri yapılamadan, kefensiz defnedilen binlerce insan vardı. Sayılar birbirine karışmıştı. O gün yaşanan büyük acının izleri hâlâ silinmedi.”

"Depremzedelerin Yüzde 63’ü Hâlâ Konteynerde Yaşıyor"

Özel, hükümetin deprem bölgesine dair verdiği sözleri tutmadığını belirterek, Adıyaman’da konut teslim oranının yalnızca yüzde 37 olduğunu söyledi.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin üçüncü gününde ‘Bir yıl içinde konutları teslim edeceğiz’ dedi. Ancak bir yılda sadece yüzde 2,5’u teslim edildi. İki yıl oldu, hâlâ yüzde 30’u bile tamamlanamadı. Üçüncü yılın sonunda bile bitecek mi, belli değil! O yüzden bu iktidar, deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında sınıfta kalmıştır.”

Özel, hükümetin konteyner kentlerde yaşayan depremzedelere elektrik faturası çıkardığını, yemek yardımlarını kestiğini ve ekonomik sıkıntı içinde olan esnaftan vergi talep ettiğini de vurguladı:

“Konteynerde çorap satarak geçinmeye çalışan vatandaştan vergi alıyorlar. ‘Beyanname ver’ diyorlar. Bu insanlar hâlâ konteynerde, hâlâ evsiz! O yüzden biz diyoruz ki, deprem bölgesinde mücbir sebep süresi Van’da olduğu gibi en az 6 yıl olmalıdır. Ama hükümet, 3’er aylık uzatmalarla insanları oyalıyor.”

"Yunanistan Adaları Boşalttı, Türkiye Hiçbir Şey Yokmuş Gibi Davranıyor"

Özel, Ege Denizi’nde son günlerde artan sismik hareketliliğe de dikkat çekerek, hükümetin olası bir büyük depreme karşı önlem almadığını söyledi:

“Biliyorsunuz, Yunanistan bazı adaları boşalttı. Ancak Türkiye’de devlet yetkilileri hiçbir şey olmamış gibi davranıyor. Oysa uzmanlar, 6 ve üzeri büyüklüğünde bir deprem yaşanabileceği konusunda uyarıyor. Depremden önce hazırlık yapmak kıymetlidir. Ama hükümetin bu konuda da bir adım atmadığını büyük bir üzüntüyle takip ediyoruz.”

Özel, Adıyaman’da depremzedelere verilen sözlerin tutulmasını, mücbir sebep uygulamalarının 6 yıl süreyle devam etmesini ve hükümetin olası depremlere karşı daha hazırlıklı olmasını gerektiğini vurguladı.

"Beşli Çeteye, 43 Zengin Müteahhite Para Var Ama Depremzedeye Yok"

Özel, hükümetin ekonomik politikalarını eleştirerek, “Devletin parası yok” bahanesiyle depremzedelerin mağdur edildiğini, ancak zengin iş adamlarına teşvikler verilmeye devam edildiğini söyledi:

“Sayın Erdoğan geldiğinde gazeteciler ona şu soruyu sormalı: ‘Her şeye para buluyorsunuz da Adıyaman esnafının mücbir sebep kapsamında tutulmasına neden para bulamıyorsunuz?’”

“Beşli çeteye, 43 müteahhite para var ama Adıyamanlı depremzedeye yok! Bunun izahı mümkün değildir.”

Özel, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının resmi rakamların çok daha üzerinde olduğunu belirterek, hızlı bir kapalı nüfus sayımı yapılması gerektiğini söyledi.

“Eğer deprem sonrasında nüfus sayımı yapılsaydı, kayıplarımızın tam sayısını bilebilir, depremzede vatandaşlarımızın tamamını kayıt altına alabilirdik. Ancak bu yapılmadı. Hâlâ toprak altında kayıplarımız var.”

"Deprem İçin Anma Törenleri Yetmez, Ders Çıkarmamız Gerek"

CHP Lideri, açıklamalarının sonunda deprem bölgesinde devletin daha etkin bir rol oynaması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Deprem anmalarında gözyaşı dökmek, dua etmek elbette kıymetlidir. Ama esas olan, o gözyaşını dökmemek için önlem almaktır. Depremi unutursak, bu acıyı tekrar yaşarız.”

Özel, gün boyunca Adıyaman’da temaslarını sürdüreceğini, ardından Kahramanmaraş ve Hatay’a geçerek depremzedelerle bir araya geleceğini söyledi.

Kaynak : PHA