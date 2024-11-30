Görevden Alma ve Kayyum Ataması Süreci

22 Kasım’da İçişleri Bakanlığı tarafından, Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak hakkında “terör örgütü PKK üyeliğinden aldığı ceza ve PKK propagandası yapmak” suçlamalarıyla yürütülen soruşturma gerekçe gösterilerek görevden alma kararı verilmişti. Konak’ın yerine Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu kayyum olarak atanmıştı.

Sosyal Medyada Gözaltı Açıklaması

DEM Parti’li eski Eş Başkan Birsen Orhan, 24 Kasım’da serbest bırakılmasının ardından bugün sabah saatlerinde gözaltına alındığını duyurdu. Orhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Gözaltına alınıyorum, Pertek Emniyetince”

Süreç Hakkında Resmi Açıklama Bekleniyor

Birsen Orhan’ın gözaltı gerekçesiyle ilgili resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı. Gözaltı sürecine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

Kaynak : PHA