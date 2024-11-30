“Adıyaman Ortak Paydamızdır”

Açıklamasında Adıyaman’a olan derin bağlılığını dile getiren Milletvekili Alkayış, memleketine dair duygu dolu ifadeler kullandı:

“Her bir sokağını adım adım arşınladığımız, mahalle fırınlarından ekmek aldığımız, çay ocaklarında dostlarımızla sohbet ettiğimiz, Kale’den atılan top sesleriyle iftarımızı açtığımız; çiğ köftesinden üzümüne, bademinden tütününe kadar her bir değerini gönülden sevdiğimiz Adıyaman, bizi biz yapan ortak paydamızdır. Adına türkülerin yakıldığı, şiirlerin yazıldığı bu güzel memleket, 1 Aralık 1954 tarihinde il olmuştur. 70. yıldönümünde bu şehre bağlılığımızın kalpten olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum.”

“Yatırımlar Meyvelerini Vermeye Başladı”

Adıyaman’ın yeniden kalkınması için başlatılan projelerin sonuç vermeye başladığını belirten Alkayış, yatırımların artarak devam edeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Hükümetinin destekleriyle sorunların belli bir sıra dahilinde çözüme kavuştuğunu ifade eden Alkayış, sabır ve anlayış gösteren Adıyamanlılara teşekkür etti.

“Hepimize Görev Düşüyor”

Adıyamanlıların hem bu memleketin sahibi hem de hizmetkârı olduğunu belirten Alkayış, herkesin şehrin kalkınmasına katkıda bulunması gerektiğini vurguladı.

“Adıyamanlı vatandaşlar olarak bizler bu şehrin birer kültür elçileriyiz. Şehrimizin bizden beklentileri olduğu kadar, ona karşı sorumluluklarımız da var. Hepimiz, Adıyaman’ın kalkınması için canla başla çalışmaya devam edeceğiz.”

“Adıyaman, Hoşgörünün ve Misafirperverliğin Başkenti”

Adıyaman’ın hoşgörüsü, misafirperverliği ve devletine olan bağlılığıyla tüm Türkiye’ye örnek bir şehir olduğunu ifade eden Alkayış, bu değerlerin korunması ve yaşatılması için çalışmaların süreceğini dile getirdi.

Milletvekili Alkayış, Adıyaman’ın 70 yıllık il olma serüvenini kutlayarak, hemşehrilerinin bu anlamlı gününü tebrik etti ve Adıyaman’ın geleceği için durmadan çalışacaklarının altını çizdi.

Kaynak : PHA