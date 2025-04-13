Hürriyet’ten Mert Gökhan Koç, Şam’da çektiği fotoğrafla büyük ödülü kazandı

TFMD’nin değerlendirmesinde bu yıl Suriye’deki gelişmeleri belgeleyen ve Beşar Esad rejiminin devrildiği anları yansıtan karelerin ön plana çıktığı belirtildi. Yarışmaya 6 bine yakın fotoğraf katıldı, 6 ana kategoride 22 fotoğraf ve 3 fotoğraf serisi ödüllendirildi.

Yaşam Boyu Onur Ödülü Mustafa İstemi’ye

TFMD’nin her yıl verdiği Yaşam Boyu Onur Ödülü, bu yıl 82 yaşındaki Milliyet Gazetesi foto muhabiri Mustafa İstemi'ye verildi. Yarışmada ayrıca, spordan çevreye, günlük yaşamdan portreye kadar farklı kategorilerde çok sayıda foto muhabiri ödüle layık görüldü.

Spor ve çevre kategorilerinde dikkat çeken ödüller

Spor Toto Özel Ödülleri; milli sporcular Umut Ünlü ve Taha Akgül’ün fotoğraflarına imza atan Ahmet İzgi ve Ferhat Akbulut’a verildi.

Spor Fotoğrafı kategorisinde yılın birincisi Yağız Gürtuğ (Middle East Images) olurken, ikincilik Önder Gülen (Galatasaray SK), üçüncülük ise Emrah Gürel (AP)’e gitti.

Çevre ve Doğa Fotoğrafı kategorisinde birincilik Hakan Okay (İHA), ikincilik Alper Tüydeş, üçüncülük Ahmet Aslan, mansiyon ise Ahmet Faruk Sarıkoç (İHA)’a verildi.

Sıfır Atık Özel Ödülü, serbest fotoğrafçı Volkan Karagülleoğlu’na gitti.

Ara Güler’in adını taşıyan ödül öğrencilere

Gençleri fotoğraf sanatına teşvik etmek amacıyla verilen Ara Güler Özendirme Ödülü, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğrencisi Zeynep Kalkan’a verilirken, mansiyon ödülü Marmara Üniversitesi’nden Beyza Ofluoğlu'na verildi.

Türkiye Güzellikleri kategorisi: Doğaya objektiften bakış

TFMD’nin uluslararası sergilerle dünyaya tanıttığı “Türkiye Güzellikleri” kategorisinde:

ASKA Özel Ödülü: Ümit Erdem (Tuz Gölü’nde yavru flamingolar)

A JET Özel Ödülü: Hanifi Koç (Adana Akyatan Dalyanı drone fotoğrafı)

Birincilik: Faysal Kanber

İkincilik: Şevki Karaca

Üçüncülük: Ayşe Yonga

Gökyüzünden Türkiye ödüllerinde:

Said Nuri Sargın

Nurettin Boydak

Hasan İçel

YTB 15. Yıl Özel Ödülleri

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın 15. yılı anısına düzenlenen ödüllerde:

Türk Diasporası Birincisi: Emrah Gürel (AP)

Kardeş Topluluklar Birincisi: Caner Özbaydoğan

Uluslararası Öğrenciler Birincisi: Alsu Sagirova

Diğer ödüller arasında, Mustafa Pekcan Özel Ödülü (Mustafa Kılıç), Rafet Hüner Özel Ödülü (Nurettin Boydak), TFMD Özel Ödülü (Yavuz Özden), SGDD – ASAM Özel Ödülü (Mert Gökhan Koç), ve Deprem Şehitleri Özel Ödülü (Yavuz Özden) gibi çok sayıda özel kategori de yer aldı.

TFMD Başkanı Rıza Özel: “Türkiye’nin görsel hafızasını koruyoruz”

TFMD Başkanı Rıza Özel, yarışmanın Türkiye’nin en uzun soluklu ve prestijli görsel medya organizasyonu olduğunu belirterek, “40 yıldır aralıksız bu yarışmayı düzenliyoruz. Türkiye’nin görsel tarihine not düşüyoruz. Bu bizim için büyük bir onur” dedi.

Genel Jüri Başkanı Coşkun Aral ise, “TFMD’nin bu organizasyonu, sadece Türkiye’de değil dünyada da örnek gösterilecek bir başarıdır. Foto muhabirliği, hem tarihe tanıklık etmenin hem de toplum belleğini korumanın en güçlü yollarından biridir” değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak : PHA