Yarışma, yenilikçi ve çevre duyarlılığı yüksek projeleri teşvik ederek, geleceğin teknolojilerinin geliştirilmesine katkı sundu.

"Çevreci Projeler Yarıştı"

Yarışma, çevre dostu enerji üretim teknolojilerini geliştiren projelerin ön plana çıkmasını hedeflerken, öğrenciler ve akademisyenlerin geliştirdiği projeler büyük ilgi gördü. SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, yarışmada dereceye giren öğrencileri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Konukoğlu, gençlerin çevre ve enerji teknolojileri alanında geliştirdiği projelerin Türkiye’nin sürdürülebilir geleceği için önemli olduğunu vurguladı.

"İlkokul ve Ortaokul Kategorisinde Büyük Başarı"

İlkokul-Ortaokul seviyesinde birinciliği, SANKO Okulları öğrencileri Neva Doktoroğlu ve Kerem Utku Kaleli, danışman öğretmenleri Fatih Mehmet Günaydın rehberliğinde hazırladıkları “Otomobil Lastiklerinden Kaynaklanan Mikroplastiklerin Kaynağında Toplanması” projesiyle kazandı. Bu projeyle Türkiye birincisi olan SANKO öğrencileri, mikroplastik kirliliğini önlemeye yönelik yenilikçi çözüm önerileriyle dikkat çekti.

İkinciliği ise Denizli Merkezefendi Bilim Sanat Merkezi 4. sınıf öğrencileri Ayşe Küloğlu, Egemen Kocagöz ve Yusuf Arda Balay, “Akıllı Şarj Cihazı” projesiyle elde etti. Aynı okuldan Hüseyin Kurtulmuş, Hasan Utku Bosun, Batuhan Batmazoğlu ve İbrahim Vefa Şenyurt ise “Suyu Arıtma” projesiyle üçüncülük ödülüne layık görüldü.

"Lise Kategorisinde Yenilikçi Projeler Öne Çıktı"

Lise kategorisinde birincilik ödülünü, Gebze TÜBİTAK Fen Lisesi öğrencisi Elif Berra Demir, “Fındık Zurufu ve Makroalglerden Döngüsel Ekonomiye Katkı Sağlayacak Gıda Ambalajı Sentezi ve Karakterizasyonu” projesiyle kazandı. Proje, döngüsel ekonomiye katkı sağlayan çevre dostu ambalaj teknolojisi ile dikkat çekti.

İkincilik ödülünü ise İstanbul Anabilim Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri İrem Topuz, Bilge Atalay ve Gülünur Ece Akıncılar, “İnce Film Kaplamalı Kuantum Nokta ve Gümüş Nanoparçacık Katkılı Solar Hücre Karakterizasyonu” projesiyle aldı. Üçüncülük ödülü ise Kocaeli ENKA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Zeynep Bakırkaya ve Zeynep Doster’in “Gıda Atıklarından Çinko Oksit Biyonanopartiküllerin Tekstil Atık Sularındaki Metilen Mavisini Uzaklaştırması” projesine verildi.

"Üniversite ve Üzeri Kategorisi: İnovatif Projeler Sahne Aldı"

Üniversite ve üzeri kategorisinde birincilik ödülüne, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi doktora öğrencisi Gürkan Akarken ve lisans öğrencisi Gökçe Kayatepe, “Isı Yalıtımlı ve Kendi Kendini Temizleyen Jeopolimer Levha” projesiyle layık görüldü. Bu proje, çevre dostu ısı yalıtım teknolojileri ile dikkat çekti.

Aynı üniversiteden Semanur Belen ise “Gemi Yüzeylerinde Yosun Yapışmasını ve Enerji Tüketimini Azaltmak İçin Çevre Dostu Biyolojik Olarak Kirlenmeyen Kaplama Geliştirilmesi” projesiyle ikincilik ödülünü kazandı. Üçüncülük ödülü ise Cerrahpaşa Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan “Atıksulardan Mikroplastikleri Gidermek İçin Yenilikçi Bir Çözüm” projesine verildi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan Ödülleri Takdim Etti"

Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması’nda birincilik ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takdim ederken, ikincilik ve üçüncülük ödülleri Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ve diğer yetkililer tarafından verildi.

"SANKO Holding’den Milli Teknoloji Hamlesine Destek"

SANKO Holding, Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması’yla Türkiye’nin yenilenebilir enerji ve çevre duyarlılığı yüksek teknolojiler geliştirmesine katkı sunmayı hedefliyor. Yarışmaya bu yıl 150 bin 181 takım başvuru yaparken, finale kalan 80 takım (240 öğrenci) TEKNOFEST Akdeniz’de projelerini sergiledi. SANKO Holding, Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesi’ne olan desteğini sürdürüyor ve gençleri çevre dostu teknolojiler geliştirmeye teşvik ediyor.

Kaynak : PHA