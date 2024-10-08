"Katılımcılar Yoğun İlgi Gösterdi"

Etkinliğe ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu, Meclis Başkanı Abdulgani Bereket, 1. grup sigorta acentelerini temsilen meclis üyeleri Serkan Gürkan, Hasan Erdal Toprak, Fehmi Yılmaz, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sigorta acenteleri meslek komitesi üyeleri ve sigorta acente temsilcileri katıldı. Sektörün önemli isimlerinin katılım sağladığı organizasyonda, sigortacılık sektörünün sorunları ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Başkan Torunoğlu: "Depremin Etkilerini Atlatmaya Çalışıyoruz"

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Torunoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada 6 Şubat depremlerinin ardından buruk bir Sigortacılık Haftası kutladıklarını belirtti. Başkan Torunoğlu, “Bu hafta, 6 Şubat depreminde kaybettiğimiz sigorta acentesi sahiplerini anarak başladık. Kaybettiğimiz arkadaşlarımızın hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz” dedi.

Torunoğlu, ATSO’nun depremin ardından yürüttüğü hizmetleri şu şekilde özetledi: “Deprem sonrası zorlu bir süreç geçirdik. Yönetim Kurulu’nda görev değişikliği olsa da çalışmalarımıza 13 Mart itibarıyla yeniden başladık. Üyelerimizin acil ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çeşitli faaliyetler yürüttük. Bu süreçte, SAİK Başkanımızın ve DASK Genel Müdürümüzün desteğiyle sigorta acentelerimize konteyner desteğinde bulunduk. Ayrıca, bilgisayar ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık. Hem KOSGEB’in hem de UNDP’nin hibe ve kredi desteklerinden üyelerimizin faydalanmasını sağladık."

"ATSO, Sigorta Acentelerine Desteklerini Sürdürüyor"

Başkan Torunoğlu, deprem sonrası sigorta acentelerinin yaralarını sarmak adına birçok adım attıklarını belirtti. "KOSGEB aracılığıyla 8.400 kişiye kredi tahsis edilmesine vesile olduk. Bunun yanı sıra, toplamda 841 üyemize 50 milyon TL’lik hibe desteği sağladık" diye konuştu.

Sigortacılık sektörünün sorunlarını ve taleplerini dinlemek amacıyla bir araya geldiklerini vurgulayan Torunoğlu, sektör temsilcilerine gösterdikleri katılım için teşekkür etti ve Sigortacılık Haftası'nın tüm sigorta sektörü için hayırlı olmasını diledi.

"Sektörün Sorunları Masaya Yatırıldı"

Etkinlik boyunca sigorta acenteleri, yaşadıkları zorluklar ve sektördeki güncel gelişmeler üzerine değerlendirmelerde bulundu. ATSO’nun sektöre verdiği destekler için teşekkür eden acente temsilcileri, gelecekte yapılması gereken adımlar üzerine de fikir alışverişinde bulundular.

Kaynak : PHA