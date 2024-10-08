Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen denetimlerde, fırınlardaki hijyen standartlarını yükseltmek için çalışanların kişisel bakımları, iş kıyafetleri, depolama koşulları ve kullanılan ekipmanlar gözden geçirildi. Bu kapsamda, fırın çalışanlarına temizlik ve hijyen kurallarına uygun davranmalarını sağlamak amacıyla 600 adet iş önlüğü dağıtıldı.

Denetimlerin Amacı: Hijyen Standartlarını Yükseltmek

Adıyaman Belediyesi, fırın denetimlerinde hijyen standartlarını iyileştirmeye yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. Zabıta ekipleri, fırın çalışanlarının kılık kıyafetlerinden hamur yoğurma ekipmanlarına, ekmek depolama alanlarından ekmek satışında kullanılan malzemelere kadar tüm süreçlerde sıkı denetim uyguluyor. Yapılan bu denetimlerin, ekmek üretiminde temizliği ve hijyen standartlarını artırmak amacı taşıdığı belirtildi.

Başkan Tutdere: "Halk Sağlığını Önceliyoruz"

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, denetimlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Halk sağlığının her zaman öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayan Tutdere, “Adıyaman Belediyesi olarak, halkımızın sağlığını korumak için işletmelerde hijyen kurallarına uyulmasını sıkı bir şekilde denetliyoruz. Eksiklik tespit edilen işletmelere, bu eksikliklerin giderilmesi konusunda uyarılarımızı yaptık. Halkımızın güvenle ekmek tüketmesi için gerekli tüm önlemleri alıyoruz ve denetimlerimizi kesintisiz sürdüreceğiz.” dedi.

Hijyen İçin 600 Personele İş Önlüğü Dağıtıldı

Fırınlarda hijyenin önemine dikkat çeken Başkan Tutdere, “Yaklaşık 600 personele hijyen standartlarına daha fazla dikkat etmeleri için iş önlüğü dağıttık. Bu önlükler, fırın çalışanlarının temizlik kurallarına daha fazla dikkat etmelerini sağlayarak, ekmek üretimindeki hijyen standartlarını yükseltecek. Adıyaman Belediyesi olarak, halkımıza her zaman temiz ve güvenilir ürünler sunma kararlılığındayız ve bu konuda asla taviz vermeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Kesintisiz Denetimler Sürecek

Başkan Tutdere, vatandaşlardan gelen şikâyetler doğrultusunda denetimlerin kesintisiz olarak süreceğini belirterek, halk sağlığını koruma adına gereken önlemlerin alınacağının altını çizdi. Ayrıca, hijyen koşullarında eksiklik tespit edilen işletmelere bu eksiklikleri gidermeleri konusunda bilgilendirme yapıldığını ve gerekli durumlarda cezaî işlemler uygulanacağını ifade etti.

Kaynak : PHA