Özel, sert ifadelerle iktidara yüklendi ve toplumun gerçek gündemini kimseye örttürmeyeceklerini söyledi. İşte Özel’in konuşmasında öne çıkan başlıklar:

"Bu Ülkenin Gerçek Sorunlarını Kimseye Örttürmeyiz"

Özel, hükümetin ekonomi yönetiminde başarısız olduğunu ve halkın temel sorunlarının örtbas edilmeye çalışıldığını savundu. Enflasyonun etkisiyle alım gücünün hızla düştüğünü belirten Özel, asgari ücrette ikinci zammın yapılmamasını sert bir dille eleştirdi. Hükümetin, cep telefonu faturalarındaki fahiş artışları ve internet hizmetlerindeki aksaklıkları bile yönetemediğini vurgulayan Özel, "Bu ülkenin gerçek sorunları ekonomi, işsizlik ve geçim sıkıntısıdır. Bunları kimseye örtmeye izin vermeyeceğiz" dedi.

Vatandaşların en çok cep telefon faturalarındaki artıştan yakındığını dile getiren Özel, 2020 yılında 300 TL olan dört kişilik bir ailenin iletişim maliyetinin, 2024 yılında 2.350 TL'ye yükseldiğini belirtti. Hükümetin bu artışları "fırsatçılar" üzerinden açıklamaya çalıştığını ama bu maliyetlerin bizzat iktidarın politikalarının sonucu olduğunu savundu. "Millet bununla boğuşurken, hükümet suni dış tehditlerle halkın dikkatini dağıtmak istiyor" ifadelerini kullanan Özel, hükümetin iç siyasette de samimiyetsiz olduğunu öne sürdü.

"İstanbul Sözleşmesi'ne Geri Dönelim"

Kadına yönelik şiddet ve İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasının yarattığı olumsuz sonuçlara da değinen Özgür Özel, iktidarın kadın hakları konusundaki tutumunu sert sözlerle eleştirdi. "2011 yılı, İstanbul Sözleşmesi’nin kabulüyle kadına şiddetin bariz bir şekilde azaldığı bir yıldı. O dönemde herkes, devletin bu konuda kararlı olduğunu anladı. Ancak 2021 yılında tek bir imzayla bu sözleşmeden çıkıldı ve o günden bu yana kadın cinayetleri hızla arttı" dedi.

Özel, AKP’li birçok kadın milletvekilinin de İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasına tepki gösterdiğini ancak seslerinin duyulmadığını ifade etti. "Kadın haklarını savunmak, siyasi bir tercih değil, insani bir sorumluluktur" diyen Özel, İstanbul Sözleşmesi’ne geri dönülmesi için tüm siyasi partilere çağrıda bulundu. Seçimi beklemeden bu konuda adım atılması gerektiğini belirten Özel, "Bu mücadeleyi hep birlikte, iktidar olduğumuzda değil, hemen şimdi vermeliyiz" dedi.

"İsrail’le Ticaret Cayır Cayır Devam Ediyor"

Dış politikada da iktidarın samimiyetsiz olduğunu savunan Özgür Özel, özellikle İsrail ile ticaretin devam ettiğini belirtti. Filistin'e yönelik İsrail’in saldırılarına karşı açıklamalar yapan hükümetin, arka planda ticareti sürdürdüğünü iddia etti. Özel, İsrail ile yapılan ticaretin resmen yasaklandığı söylenmesine rağmen, gerçekte devam ettiğini söyledi. "Saldırılar başladığından bu yana 90 milyar liralık mal satılmış, bunun 20 milyarlık kısmı savaş malzemesi. Yani Filistin’in tepesine yağıyor" dedi.

Hükümetin dış politikasında samimiyetsizlik olduğunu belirten Özel, Erdoğan'a şu sözlerle yüklendi: "Ey Recep Tayyip Erdoğan, sen mi samimi misin, yoksa bu millet mi?" Özel, Türkiye'nin Filistin davasına gerçek bir destek vermesi gerektiğini, ancak hükümetin söylemleriyle eylemleri arasında büyük bir fark olduğunu vurguladı.

"Bir Adım Geri Adım Atarsak Namerdiz"

Konuşmasında Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a yönelik iddialara da yanıt veren Özel, partiye ve kadın siyasetçilere yönelik yapılan saldırılara karşı sert bir tutum aldı. Durbay’ın hastalığı üzerinden yayılan iddiaları "ahlaksız" olarak nitelendiren Özel, bu tür saldırılara geri adım atmayacaklarını belirtti. "Bir kelime eksik konuşursak, bir santim eğilirsek, bir adım geri adım atarsak namerdiz" diyerek kararlılığını ifade etti.

Özel, CHP'li kadınların her türlü baskıya rağmen Atatürk’ün açtığı yolda yürümeye devam ettiğini söyledi ve bu tür manipülasyonların partiyi yıldıramayacağını vurguladı. "Ne feda edecek bir Gülşahımız var, ne sizden korkacak bir Özgür Özel" diyerek iddialara karşı duruşunu açıkça ortaya koydu.

"Gerçek Sorunları Kimseye Örttürmeyiz"

Özgür Özel’in grup toplantısındaki konuşması, hükümetin ekonomi, dış politika ve kadın hakları konularındaki tutarsızlıklarına yönelik güçlü eleştiriler içeriyordu. Özel, Türkiye'nin gerçek sorunlarının görmezden gelinmeye çalışıldığını belirterek, hükümetin bu stratejilerine karşı koyacaklarını söyledi. Kadın hakları mücadelesinden dış politikaya kadar geniş bir yelpazede yapılan bu açıklamalar, CHP'nin iktidara karşı kararlı duruşunun bir göstergesi olarak dikkat çekti.

Kaynak : PHA