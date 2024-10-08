Vali Varol: "Her Kurumumuza Görevler Yüklendi"

Vali Varol, toplantının Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında gerçekleştirildiğini ve afetlere karşı alınacak önlemleri içeren İl Risk Azaltma Planları'nı (İRAP) gözden geçirdiklerini belirtti. Açıklamasında, “Toplantı, ulusal bazda bakanlığımıza video konferans yöntemiyle bağlanarak, Sayın Bakanımızın ve Bakan Yardımcımızın değerlendirmeleriyle başladı. İlimizin risk azaltma planları, afetlere karşı alınacak tedbirler ve ilgili kurumların sorumlulukları üzerine bir değerlendirme yaptık" dedi.

"İlimizin Karşı Karşıya Olduğu Afet Risklerini Değerlendirdik"

Vali Varol, her ilin karşı karşıya olduğu afet risklerinin farklı olduğunu vurgulayarak, Adıyaman’da özellikle deprem, sel ve taşkın risklerinin ön planda olduğunu belirtti. Varol, “İl genelindeki afet risklerine yönelik olarak alınacak tedbirler belirleniyor ve her kurumun bu tedbirlerle ilgili görevleri netleştiriliyor” ifadelerini kullandı.

"Afet Sonrası Çalışmalarla Şehir Yeniden İnşa Ediliyor"

Vali Varol, Adıyaman'ın büyük bir afet yaşamış bir il olduğunu hatırlatarak, planda yer alan birçok tedbirin deprem sonrası zaten sahada uygulandığını söyledi. “Konut stokumuzu büyük oranda yeniliyoruz, şehir altyapısını yeniden inşa ediyoruz. Kırsal alanlarda eskiyen konut stokunu yenilemek için de çabalarımız sürüyor” dedi. Ayrıca afet sonrasında yapılan çalışmaların, planın doğal bir parçası olduğunu vurguladı.

"Kurumlar Arası Koordinasyon Güçlendirilecek"

Vali Varol, toplantı sonrasında alınan kararlar doğrultusunda afet yönetimi süreçlerine daha fazla ağırlık verileceğini belirtti. "Bu planların uygulanmasından sorumlu olan arkadaşlarımızı yeniden belirleyeceğiz. Kurumlar arası koordinasyonu güçlendirerek, yapılması gereken tüm çalışmaları gözden geçireceğiz ve eksiklikleri tamamlayacağız” dedi.

"Amacımız, Şehrimizi Her Türlü Afete Karşı Hazırlıklı Hale Getirmek"

Vali Varol, açıklamasının sonunda afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemine değinerek, “Şehrimizin yaşam standartlarını daha iyi hale getirmek ve gelecekte karşılaşabileceğimiz olası afetlere karşı hazırlıklı olmak en büyük önceliğimiz. Yapılan tüm çalışmaların amacı, vatandaşlarımızın olası afetlerden en az zararla çıkmasını sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

Toplantıya katılan kurum yetkilileri, afet risk yönetimi hazırlıklarının güncellenmesi ve olası afetlere karşı daha etkin önlemler alınması konusunda çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini belirtti.

Kaynak : PHA