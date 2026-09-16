Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, özellikle esnaf ve vatandaş yoğunluğunun fazla olduğu cadde ve sokaklarda kaldırım işgallerine yönelik kontroller gerçekleştiriyor.

Denetimlerde iş yerlerinin kaldırımlara ürün, malzeme, motosiklet ve benzeri unsurlar yerleştirerek yaya geçişini engelleyip engellemediği kontrol ediliyor.

ÇOŞKUN: 'KURALLARA UYMAYAN İŞLETMELERE MÜDAHALE EDİLİYOR'

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürü Şeyho Çoşkun, ekiplerin kent genelinde rutin denetimlerini sürdürdüğünü belirterek, vatandaşların kaldırımları güvenli ve rahat şekilde kullanabilmesi için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Çoşkun, 'Esnafın ve vatandaşların yoğun bulunduğu caddelerde denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Seyir halinde olan araçlarımızla da çalışmalar yapıyoruz. Belirlediğimiz bölgelerde yaptığımız denetimlerle halkımızın rahatı, esenliği ve huzuru için çalışıyoruz.' dedi.

Yayaların kullanımına ayrılan kaldırımlarda ürün teşhir ederek geçiş alanını daraltan işletmelere yönelik yaptırım uygulandığını ifade eden Çoşkun, denetimlerin özellikle çarşı merkezinde yoğunlaştırıldığını belirtti.

Çoşkun, 'Bu kapsamdaki denetimlerimiz özellikle çarşı merkezinde yoğun şekilde sürdürülmektedir. Ayrıca öncü ekip dediğimiz sivil ekiplerimizin uygulamalarıyla da kurallara uymayan işletmelere müdahale edilmektedir.' ifadelerini kullandı.

'KALDIRIMLARIN VATANDAŞA AİT OLDUĞUNU ESNAFIMIZA ANLATIYORUZ'

Denetimlerde öncelikle esnafın uyarıldığını kaydeden Çoşkun, kaldırımların yayaların kullanım alanı olduğunu vurguladı.

Çoşkun, 'Kaldırımların vatandaşa ait olduğunu esnafımıza anlatıyoruz. Ürünlerini teşhir ederken vatandaşın geçiş yolunu engellememesi konusunda uyarıda bulunuyoruz. Bunu yaparken hem vatandaşlarımızın hem de esnafımızın mağdur olmasını istemiyoruz. Ancak tüm uyarılara rağmen kurallara uymayan esnafımıza da Kabahatler Kanunu'na göre idari para cezası uyguluyoruz.' diye konuştu.

VATANDAŞLARDAN DENETİMLERE DESTEK

Denetimleri değerlendiren bazı vatandaşlar da kaldırımların yayaların kullanımına açık tutulması gerektiğini belirtti.

Vatandaşlar, 'Esnafımız kaldırımları işgal etmemeli ve vatandaşlar kaldırımlarda rahatça yürüyebilmeli. Bazı esnaf özellikle motosiklet ya da bisikletlerle kaldırımları işgal ediyor. Bu tür durumların engellenmesi adına Adıyaman Belediyesi'nin denetimlerini faydalı buluyoruz.' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE