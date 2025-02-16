Etkinliğin önemine vurgu yapan TEGV Adıyaman K15 Öğrenim Birimi Yöneticisi Büşra Şimşir, çocukların akademik başarılarının yanı sıra sosyal, duygusal ve bilişsel becerilerini destekleyerek onları donanımlı bireyler haline getirmeyi amaçladıklarını belirtti. Şimşir, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün burada TEGV’in 30. yılına özel anlamlı bir etkinlikle bir araya geldik. '30 çocuk, 30 fidan, 30 gönüllü' etkinliğimizle doğaya katkıda bulunmak istedik. Biz çocukların akademik başarılarını desteklerken, aynı zamanda sosyal, duygusal ve bilişsel becerilerini geliştirmelerine de yardımcı oluyoruz. Bunu da gönüllülerimizle birlikte gerçekleştiriyoruz. Üniversitede akademisyen olan Ahmet Cihan Bulundu hocamızın destekleri bizim için çok değerli. Kendisine ve tüm gönüllülerimize verdikleri emeklerden dolayı çok teşekkür ederiz. Bugün burada çok güzel bir iş ortaya çıkardığımızı düşünüyorum."

Etkinlik kapsamında çocuklar, gönüllülerle birlikte fidan dikimi gerçekleştirdi ve çeşitli oyunlarla eğlenceli vakit geçirdi. Etkinliğe katılan Doç. Dr. Ahmet Cihan Bulundu, çocuklar ve gönüllüler için oluşturulan bu ortamın değerine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Öncelikle Büşra Hanım’ın bizim için sunduğu bu ortam harika. Çocuklarımız için ayrı, gönüllülerimiz için ayrı çok güzel bir etkinlik oldu. Bugün burada sadece fidan dikmekle kalmadık, aynı zamanda kar topu oynayarak keyifli anlar da yaşadık. Özellikle deprem sonrası bu tür etkinliklerin daha fazla yapılması gerekiyor. Bu anlamda iş birliğimiz ve gönüllü çalışmalarımız devam edecek. Sürece katkı sağlayan tüm gönüllülere ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

TEGV, 30 yıllık eğitim yolculuğunda çocukları sosyal hayatla buluşturan ve onların gelişimini destekleyen projeleriyle fark yaratmaya devam ediyor.

Kaynak : PHA