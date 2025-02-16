Türk halk müziğinin sevilen sanatçılarından, “Kahtalı Mıçe” olarak tanınan Mustafa Kahtalı, bir süredir tedavi gördüğü Antalya’daki hastanede 74 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının cenazesi, uçakla memleketi Adıyaman’a getirildi ve havalimanında karşılandı. Konvoy eşliğinde Kahta’ya götürülen cenaze, adını taşıyan Kahtalı Mıçe Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle sevenleriyle buluştu.

Başkan Tutdere: “Onu Hep Türküleriyle Anacağız”

Törende konuşan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Kahtalı Mıçe’nin türküleriyle bu toprakların acılarını, sevinçlerini, kültürünü ve kardeşlik tutkusunu dile getirdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’nin en baba adamını, sanatında ve mesleğinde milletimizin sevgisini kazanmış bir ustayı uğurluyoruz. Onu hep türküleriyle anacağız. Aslında Mıçe yaşayacak, sonsuza kadar yaşayacak. Bu topraklarda türküler söylendikçe, sazlar çaldıkça, şiirler okundukça Mıçe var olacak, kalplerimizde olacak. Mustafa abi, seni asla unutmayacağız, seni yaşatacağız. İsmini gelecek nesillere anlatacağız. Onlar da senin türkülerinde bu toprakların ruhunu, kardeşliğini öğrenecekler. Yolun açık olsun, mekanın cennet olsun, seni çok seviyoruz."

Cenaze Törenine Geniş Katılım

Kahtalı Mıçe için düzenlenen veda törenine yoğun katılım sağlandı. Törende, Başkan Tutdere’nin yanı sıra:

Adıyaman Valisi Osman Varol,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın,

AK Parti Adıyaman Milletvekilleri İshak Şan, Mustafa Alkayış ve Resul Kurt,

AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek,

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş,

Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal,

Gazipaşa Kaymakamı Selami Korkutata,

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç,

Siyasi parti temsilcileri, halk müziği sanatçıları, ailesi ve çok sayıda seveni yer aldı.

Kahtalı Mıçe’nin tabutu, sevenlerinin omuzlarında Çağrı Camii’ne götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından, sanatçı dualara ve gözyaşları eşliğinde Karşıyaka Belediye Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Kaynak : PHA