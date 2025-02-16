74 yaşında hayatını kaybeden sanatçının cenazesi, Antalya’da düzenlenen törenin ardından Adıyaman’a getirildi. Kahta’daki "Kahtalı Mıçe Kültür Merkezi"nde düzenlenen anma programında, yakınları ve sevenleri helallik alarak dualar etti.

Binlerce Kişi Cenazeye Katıldı

Sanatçının cenaze törenine siyaset, sanat ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı. Törende,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın,

Adıyaman Valisi Osman Varol,

AK Parti Adıyaman milletvekilleri Resul Kurt, İshak Şan, Mustafa Alkayış,

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere,

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç,

Eski milletvekillerinden Mehmet Metiner,

Siyasi parti temsilcileri, STK’lar ve sanatçılar,

Sanatçının ailesi ve sevenleri yer aldı.

Cenaze namazı, Adıyaman İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu tarafından Kahta Çağrı Camisi’nde kıldırıldıktan sonra, Kahta Karşıyaka Belediye Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Devlet ve Siyaset Dünyasından Taziye Mesajları

Sanatçının vefatı üzerine devlet ve siyaset dünyasından taziye mesajları geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Halk müziğimizin usta isimlerinden, türküleriyle Anadolu’muzun ezgilerini en güzel şekilde yansıtan değerli sanatçımız Kahtalı Mıçe Mustafa Aslan’a Allah’tan rahmet diliyorum.

Kıymetli sanatçımızın ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise yayımladığı taziye mesajında,

" Türk halk müziğinin güçlü seslerinden, Kahtalı Mıçe adıyla ünlenen, Adıyamanlı sanatçımız Mustafa Aslan’ın vefatından büyük üzüntü duydum.

Kıymetli sanatçımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve Adıyaman halkına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de taziye mesajında sanatçının halkın gönlünde taht kurduğunu belirterek,

"Türk Halk Müziğinin güçlü sesi, eserleriyle ve seslenişiyle milletimizin gönül tellerini titreten, aynı zamanda Adıyaman’ın yetiştirdiği mümtaz ve müstesna sanatçılarımızın önde gelen isimlerinden birisi olan Mustafa Aslan’ın, namıdiğer Kâhtalı Mıçe’nin vefatından büyük bir üzüntü duydum.

Merhum sanatçımız Kâhtalı Mıçe’ye Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor; kederli ailesine, sevenlerine, bilhassa Adıyamanlı kardeşlerime sabır ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

Rabbim Cennetiyle buluştursun, merhamet ve gufranıyla muamele etsin inşallah.." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise sosyal medya hesabından,

''Ah le amman vah le amman,

Burası bizim Adıyaman...''

Kendine has üslubu ve türküleriyle milyonların gönlüne yerleşen Mustafa Kahtalı, namıdiğer Kahtalı Mıçe'ye Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum.." ifadelerini kullandı.

Kahtalı Mıçe Kimdir?

Gerçek adı Mustafa Aslan olan Kahtalı Mıçe, 1951 yılında Adıyaman’ın Kahta ilçesinde doğdu. Bölgesel bir isim olan "Mıçe", Mustafa’nın kısaltması olarak kullanıldığı için kendisine bu lakap takıldı.

Çocukluk yıllarında pamuk tarlalarında çalışırken türkü söylemeye başlayan Kahtalı Mıçe, müzik kariyerine düğünlerde ve yerel etkinliklerde şarkı söyleyerek başladı.

Eğitim Hayatı ve İlk Yılları

İlkokulu Kahta Kubilay İlkokulu’nda okudu.

Pamuk tarlalarında çalıştığı için ilkokulu 9 yılda bitirdi.

Ortaokul diplomasını dışarıdan sınavlara girerek aldı.

Sanat Hayatının Dönüm Noktaları

1980 darbesinden sonra Kürtçe şarkı söylediği için bir yıl cezaevinde kaldı.

İlk albümünü "Kara Gözlüm" adıyla Adıyaman’da çıkardı.

Bir yıl sonra İstanbul’a giderek "Gurbet Kuşu" albümüyle büyük çıkış yakaladı.

Yıllarca türküleriyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da büyük bir hayran kitlesine ulaştı.

Zamanla Türkiye genelinde tanınan bir sanatçı haline geldi.

Türk halk müziğinde önemli bir yere sahip olan sanatçı, halkın duygularına tercüman olan eserleriyle geniş kitlelere ulaştı.

Sanatçının Albümleri ve Eserleri

Kahtalı Mıçe, 57 yıllık sanat yaşamına 19 albüm sığdırdı. İşte sanatçının albümleri:

Kara Gözlüm (1985)

Gurbet Kuşu (1986)

Dilek Dağı (1987)

Dünden Bugüne Gazellerimiz (1988)

Acı Günlerim (1989)

Tanımaz Olaydım-Son Günlerde (1991)

Böyle Olur mu-Nerdesin (1993)

Şu Gurbetin Garibiyim (1995)

Dön Babom-Çıkalım Nemrut Dağına (1996)

Adaklar Ettim-Zelğo Can (1997)

Damımıza Kar Yağdı (1999)

Usta ile Çırak (2002)

Tık Dedi (2003)

Ben Adamı Gözlerinden Tanırım (2003)

Düğünümüz Şen Ola-Mıçe Babo (2006)

Siz Gidin Biz Geloğ-Komşu Naile (2009)

Bir Peru Gördüm-Edi Bese (2013)

Yıllar Sensiz Geçiyor (2016)

Tencere Dibin Kara (2023)

Türküleri ve yorumlarıyla halkın gönlünde taht kuran Kahtalı Mıçe, müziğiyle unutulmaz isimler arasında yer almaya devam edecek.

Sanatçının cenazesi, memleketi Adıyaman’ın Kahta ilçesinde düzenlenen geniş katılımlı törenin ardından Kahta Karşıyaka Belediye Mezarlığı’nda defnedildi.

Kahtalı Mıçe’nin adı ve türküleri, Türk halk müziği repertuarında yaşamaya devam edecek.

Kaynak : PHA