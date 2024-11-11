TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İzmir programı kapsamında kentte sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle bir araya geldi. Türkiye’nin ikinci yüzyılda dünya sahnesinde güçlü bir ülke olarak yer alacağını vurgulayan Kurtulmuş, “Türkiye yüzyılı, sözü güçlü ve gücü tesirli bir Türkiye’nin yüzyılı olacak” dedi. Türkiye’nin geleceğe yönelik hedeflerine ulaşabilmesi için herkesin birlik içinde çalışması gerektiğini belirten Kurtulmuş, ortak hedeflere vurgu yaptı.

“Türkiye, Dünya Sahnesinde Güçlü Bir Konuma Ulaşacak”

Kurtulmuş, Türkiye’nin son bir asırda kat ettiği mesafenin küçümsenemeyecek bir başarı olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: “Türkiye bugün, adından dünyanın dört bir yanında söz ettiren, etkili bir ülke haline gelmiştir. Ancak milletimiz hiçbir zaman mevcut durumla yetinmez; hep daha ileriye gitmeyi hedefler. Türkiye yüzyılı dediğimiz yeni dönemde de ülkemizi güçlü bir noktaya taşımak için el birliğiyle çalışmamız şarttır.”

“Fikirler Farklı Olsa da Aynı Yolda İlerlemeliyiz”

Kurtulmuş, farklı görüşlerin ve dünya bakışlarının Türkiye için bir zenginlik olduğunu, ancak ortak bir hedefe yönelerek bu farklılıkların kalkınmaya katkı sunması gerektiğini vurguladı: “Güçlü Türkiye idealine ulaşabilmek için fikir ayrılıklarını bir kenara bırakarak aynı hedefe yürümenin önemi büyük. Birinin Hanya’ya, diğerinin Konya’ya gittiği bir ortamda bu hedeflerimize ulaşamayız. Birlikte yürümeli ve bu ülkenin kalkınması için gayret etmeliyiz.”

“Dostluk İçin Düşmanlık Şart Değil”

Dünya düzeninde yaşanan yeni gelişmelere dikkat çeken Kurtulmuş, Türkiye’nin çok yönlü ilişkilerle güçlü bir diplomasi yürüttüğünü söyledi. “Dünya çok kutuplu bir düzene doğru gidiyor, bu yeni dönemde Türkiye, jeostratejik konumu ve potansiyeli ile avantajlı bir ülkedir” diyen Kurtulmuş, şu açıklamalarda bulundu: “Türkiye’nin doğu ve batı, kuzey ve güney ülkeleriyle rahat iletişim kurabilen ender ülkelerden biridir. Türkiye’nin ekseni milli eksendir; doğu ya da batıya sapmaz. Dostluk için başkalarına düşman olmamıza gerek yok. Türkiye’nin önceliği kendi çıkarlarıdır.”

Ortadoğu’da İstikrar: “Türkiye, Güven Adası Olmaya Devam Edecek”

Ortadoğu’da yaşanan gelişmelere de değinen Kurtulmuş, bölgede güvenin sağlanmasında Türkiye’nin kritik rol oynadığını ifade etti: “Bu coğrafyada yıllardır ırkçılık ve mezhep çatışmalarıyla ülkeler paramparça edilmek istendi. Türkiye ise bu karmaşa içinde bir güven adası olmayı başarmıştır. Bundan sonra da bu güçlü duruşunu sürdürecektir.”

“Türkiye’nin Farklılıklarını Zenginlik Olarak Görmeliyiz”

Türkiye’nin bölgedeki gücünü artırabilmesi için iç huzurun sağlanması gerektiğini belirten Kurtulmuş, etnik ve kültürel farklılıkların ayrılık değil, zenginlik olarak görülmesi gerektiğini söyledi. Kurtulmuş, “Bu ülkenin Kürt’üyle Türk’üyle bir bütün olduğunu İzmir şehri de kendisi göstermektedir. Güçlü Türkiye için içimizdeki farklılıkları zenginlik olarak kabul edip demokrasimizi ve fikir özgürlüğümüzü daha da geliştirmemiz gerekiyor” dedi.

“Türkiye’nin Teknoloji ve Sanayide İlerlemesi İçin Mücadele Edeceğiz”

Kurtulmuş, Türkiye’nin kalkınma hedeflerine ulaşabilmesi için her alanda güçlü adımlar atılacağını belirtti: “Türkiye’nin sanayileşmesi, teknolojide ilerleyebilmesi için her türlü çaba sarf edilecek. Devlet ve millet olarak güçlü bir Türkiye için hep birlikte mücadele edeceğiz.”

Kurtulmuş’un konuşmaları, Türkiye’nin önümüzdeki dönemde bir “söz ve güç ülkesi” olarak dünya sahnesinde etkili bir şekilde yer alması için kararlılıkla atılacak adımları içeriyor. Türkiye’nin gücünü birleştirerek bu hedeflere ulaşma yolunda ilerlemesi gerektiğini belirten Kurtulmuş, özellikle iç birlikteliğin bu sürecin anahtarı olacağına vurgu yaptı.

Kaynak : PHA