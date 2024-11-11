Yönetmelik değişiklikleri nedeniyle hekimlerin özel hastanelerde ameliyat yapma ve hastalarını yatırma hakkının kısıtlandığını vurgulayan Dr. Yavuz, "Serbest meslek hakkımızı ve mesleki bağımsızlığımızı savunacağız" ifadelerini kullandı.

"Yönetmelikler Danıştay’da Tartışılıyor"

6 Ekim ve 7 Ocak tarihli yönetmelikler uyarınca, muayenehane hekimlerinin özel sağlık kuruluşları ile yıllık sözleşme yapmaları şart koşuluyor ve bu sözleşmeler için sınırlı kontenjan uygulanıyor. Dr. Yavuz, 11 Kasım 2024 tarihinde Danıştay 10. Dairesi’nde yapılacak duruşmaya işaret ederek, “Bu kısıtlayıcı düzenlemelerin iptalini talep ediyoruz. Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı değişikliklerin mesleki bağımsızlığı zedelediğine inanıyoruz,” dedi.

Yönetmeliklere göre, hekimlerin sadece sınırlı sayıda özel hastane ile anlaşma yapabileceği, bazı branşlarda ise kadro sayısının üçte birini geçmeyecek şekilde kota uygulandığı ifade ediliyor. İstanbul’da örneğin, 4.489 muayene hekiminden yalnızca 500’ünün bu kotaya girebileceği tahmin ediliyor. Bu sınırlama, özellikle cerrahi branşlarda serbest çalışma imkanını ortadan kaldırıyor.

Tepkiler ve Sivil İnisiyatif: “Hekimler Serbest Meslek Haklarını Savunacak”

Dr. Yavuz’un açıklamalarında, hekimlerin özgürce mesleklerini icra edebilmeleri için mesleki bağımsızlık hakkının korunmasının gerekliliği vurgulandı. İstanbul Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği’nin yanı sıra birçok hekim tarafından bu yönetmeliklere yönelik açılan davaların yürütmesinin durdurulması talebi mahkemeye sunulmuştu. Ancak talepler reddedildi. Dr. Yavuz, yönetmeliklerin serbest çalışan hekimleri sağlık sermayesine bağımlı hale getirdiğini belirterek şöyle konuştu:

“Bu düzenlemeler, muayenehane hekimlerinin kendi çalışma alanlarını kısıtlayarak sağlık sermayesinin güdümünde çalıştırılmalarını amaçlıyor. Biz, halkımızın hekimini özgürce seçme hakkını savunmakta kararlıyız.”

Serbest Çalışma Haklarına Kısıtlama Getiren Düzenlemeler Eleştirildi

7 Ocak 2023 tarihinde yapılan düzenlemede bazı küçük değişiklikler yapılmış olsa da, kota uygulaması devam etti. Dr. Yavuz, kısıtlamaların sağlık hizmetlerinin kalitesini düşürdüğünü ifade etti. Ayrıca, bu düzenlemelerin sağlık hizmetinde kayıt dışılığı artırarak, sağlık sermayesinin kontrolünde tekelleşmeyi güçlendirdiğini belirtti.

“Sağlık Bakanlığı bu düzenlemelerle muayenehaneleri adeta yok sayıyor ve kayıt dışı işlemleri artırıyor. Bu uygulamalar hekimlerin bağımsız çalışmalarını engelleyip sağlık sermayesinin şartlarını dayatıyor.”

Kamuoyundan Gelen Tepki ve Hekimlerin Mücadelesi

Bu yönetmelik değişikliklerine yönelik kamuoyunda geniş tepki oluştu. Dr. Yavuz, Türk Tabipleri Birliği ve diğer tabip odalarının bu mücadeleyi sürdürmeye kararlı olduklarını vurgulayarak, “Hekimler olarak mesleki bağımsızlığımızı, serbest çalışma hakkımızı ve halkımızın özgür hekim seçme hakkını savunmaya devam edeceğiz” dedi.

Kaynak : PHA