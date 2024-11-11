Halk Tv'nin haberine göre, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 8 Kasım’da Elazığ’da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremi değerlendirerek, Adıyaman için kritik açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Sözbilir, kırılan fay uçlarındaki enerji transferinin yeni depremleri tetikleme riskini artırdığını belirterek, "Doğu Anadolu Fayı üzerinde yer alan Adıyaman fayı gibi diri fayların sismolojik açıdan izlenmesi çok önemli" dedi.

Adıyaman Fayı 7 Büyüklüğünde Deprem Üretebilir

Prof. Dr. Sözbilir, Adıyaman fayının yakın zamanda yapılan çalışmalar sonucunda büyük depremler üretebilecek aktif bir fay olduğunu saptadıklarını söyledi. Adıyaman’a doğru ilerleyen fay hattının 7 büyüklüğüne kadar yıkıcı depremler üretebileceğini belirten Sözbilir, "Palu segmentinde başlayan hareketlilik ve Pütürge segmenti üzerindeki kırılmaların ardından Adıyaman fayının diri yapısının sürekli izlenmesi gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Bu risklerin farkında olunması gerektiğini vurgulayan Sözbilir, özellikle Adıyaman’da halkın deprem konusunda bilinçlendirilmesinin hayati önem taşıdığını belirtti.

Stres Birikimi ve Adıyaman’ın Risk Durumu

Uzmanlar, özellikle Doğu Anadolu Fayı'nın çeşitli segmentlerinde meydana gelen kırılmalarla enerji transferi olduğunu ve bunun bölgedeki fay hatlarında stres birikimini artırdığını belirtti. Prof. Dr. Sözbilir, 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş’ta yaşanan büyük depremin ardından kırılmaların devam ettiğini ve bunun Adıyaman gibi yakın bölgeler için önemli bir tehdit oluşturduğunu vurguladı. Adıyaman ile birlikte riskli görülen diğer iller arasında Bingöl, Malatya, Gaziantep, Hatay ve Adana yer alıyor.

"Halk Bilinçlendirilmeli ve Acil Önlemler Alınmalı"

Prof. Dr. Sözbilir, "Adıyaman’ın da içinde olduğu bu illerde henüz kırılmamış sismik kaynakların varlığı nedeniyle acil önlemler alınması şart. Fay segmentleri üzerindeki enerji birikimi sürüyor ve halkın bu konuda bilinçlendirilmesi hayati önem taşıyor" diye konuştu. Adıyaman’ın deprem riski taşıyan yapısı göz önünde bulundurularak yapılması gerekenler arasında, yapı güçlendirme ve afet hazırlıklarının öncelikli olması gerektiği ifade ediliyor.

Uzmanlar, geçmişte yıkıcı depremler yaşayan bu bölgelerde büyük bir riskin varlığını hatırlatarak, fay hatlarının sürekli izlenmesi ve bölge halkının bilinçlendirilmesinin elzem olduğunu belirtiyor. Adıyaman’da olası büyük bir depremin can ve mal kaybını en aza indirmek için hazırlıkların acil olarak yapılması gerektiği bir kez daha gündeme taşınıyor.

Kaynak : PHA