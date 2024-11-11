“CHP, Halkın İradesini Temsil Eden Siyasi Güçtür”

CHP İl Başkanları, Türkiye genelinde elde ettikleri 413 belediye başkanlığı ile Mart 2024 seçimlerinde birinci parti olarak halkın güçlü desteğini aldıklarını belirtti. CHP’nin anketlerde birinci parti konumunu koruduğuna vurgu yapılarak, milyonlarca vatandaşın CHP iktidarını beklediği ifade edildi. Açıklamada, “Halkımızın umudu olan ‘CHP var ise çare var’ sözü, Türkiye’nin dört bir yanında yankılanıyor,” denildi.

“Türkiye Derin Bir Ekonomik ve Siyasi Kriz İçinde”

İl başkanları, Türkiye'nin ekonomik ve siyasi alanda tarihinin en derin krizlerinden birini yaşadığını belirterek, halkın açlık sınırında ücretlerle geçinmek zorunda kaldığını, yoksulluk ve işsizlikle mücadelenin arttığını ifade etti. Göçmen sorunlarının büyümesi, çocuk ve kadınların güvenliği konusundaki endişeler ile hayvan hakları ihlallerine de dikkat çekildi. “CHP’li belediyeler, sosyal destek projeleriyle halkımıza yardımcı oluyor ve CHP’ye duyulan güveni pekiştiriyor,” ifadesine yer verildi.

“CHP Belediyelerine Yönelik Baskılar Artıyor”

Açıklamada, özellikle CHP’li belediyelere yönelik artan baskı ve tehditler eleştirildi. Esenyurt’a kayyum atanması örneği verilerek, iktidarın CHP’li belediye başkanlarını itibarsızlaştırmaya çalıştığı iddia edildi. “Belediye başkanlarımızın arkasındayız, halkın iradesine yönelik her türlü saldırıya karşı birlikte duracağız” ifadesiyle kararlılık mesajı verildi.

“Erken Seçim Talebi Halkın İradesi Haline Geldi”

Açıklamada, erken seçim talebinin halkın çoğunluğunun iradesi olduğu ifade edildi. “Bu talebi peşinden bırakmayacağız” denilerek, sandık çağrısının sürdürüleceği belirtildi. CHP İl Başkanları, “Bu kritik dönemde, iktidar hedefimize odaklanmak ve halkın gerçek gündemine yoğunlaşmak önceliğimizdir” dedi.

“Kurultay Gündemi, Parti İçi Birliği Bozacak Bir Yanıltmaca”

81 İl Başkanı, parti içinde gündem olacak konuların halkın gerçek sorunları ve iktidar yolunda atılacak adımlar olduğunu vurgulayarak, kurultay söylentilerinin bir “yanıltmaca” olduğunu belirtti. “Sokağın gündemi olmayan konuları parti içinde veya sosyal medyada gündeme taşımayacağız” ifadelerine yer verilerek, kamuoyunda kurultay söylentilerinin yaratacağı dağınıklığın önüne geçme kararlılığı gösterildi.

“Birlikte İktidar Yolundayız”

CHP İl Başkanları, Genel Başkan Özgür Özel’e olan inançlarının tam olduğunu belirtti. 81 il ve 973 ilçede CHP iktidarının “ayak seslerinin duyulduğunu” söyleyen başkanlar, kurultay çağrıları ve kişisel ikbal peşindeki yapay gündemlerin partiyi yıpratmasına izin vermeyeceklerini belirtti. “Tüm partililerimizi, halkın gerçek gündemi için birlikte hareket etmeye, CHP iktidarı için çalışmaya davet ediyoruz” ifadesiyle açıklamalarını sonlandırdılar.

Kaynak : PHA