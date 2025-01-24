Yüksek Gümrük Tarifelerine Karşı Diplomasi

Suriye’nin yürürlüğe koyduğu yeni gümrük rejimiyle ortaya çıkan sorunların çözümü amacıyla Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu başkanlığındaki Türk heyeti, 23 Ocak 2025'te Şam’a gitti. Türk heyeti, Suriye Ticaret ve Tüketicinin Korunması Bakanı Mahir Khalil al-Hasan, Kara ve Deniz Sınırları Otoritesi Başkanı Kuteybe Bedevi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Duhan ile bir araya geldi.

Ticaret Bakanlığı, yapılan görüşmelerde Türkiye-Suriye ticaret ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcını işaret eden anlaşmalar yapıldığını duyurdu.

Belirlenen Yol Haritası

Ticaret Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, görüşmelerde şu konularda mutabakata varıldı:

Gümrük Tarifelerinin Revizyonu

11 Ocak 2025'te uygulamaya alınan yüksek gümrük tarifelerinin belirli ürün grupları için yeniden değerlendirilmesi kararlaştırıldı.

Serbest Ticaret Anlaşması (STA)

2011 yılında askıya alınan Türkiye-Suriye Serbest Ticaret Anlaşması’nın daha kapsamlı bir ekonomik iş birliği anlayışıyla yeniden hayata geçirilmesi için müzakereler başlatılacak.

Ekonomik ve Ticari İşbirliği

Suriye’nin yeniden imarında Türk firmalarının aktif rol alması ve sanayi, tarım ürünleri ticareti, taşımacılık gibi alanlarda iş birliğinin güçlendirilmesi planlanıyor.

Türk Firmalarının Suriye Genelinde Faaliyeti

Daha önce sınırlı bölgelerde faaliyet gösteren Türk firmalarının, Suriye genelinde imar ve projelerde yer alması için koordinasyon sağlanacak.

Sınır Kapılarında İşbirliği

Artan ticaret hacminin daha verimli yönetilmesi için sınır kapılarında ve gümrük alanında iş birliği yapılacak.

"Türk Malları Tüm Suriye’ye Ulaşacak"

Ticaret Bakanlığı, Türk mallarının sadece kuzeydeki bölgelerde değil, tüm Suriye topraklarında erişilebilir hale geleceğini belirtti. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Türk firmaları, Suriye’nin yeniden inşasında kilit rol oynayacak. Ekonomik iş birliği, iki ülke halkının refahına katkı sağlayacaktır."

Türk Firmalarına Yeni Fırsatlar

Görüşmeler sırasında Suriye tarafı, Türk firmalarının ülkenin imar projelerinde öncü rol üstlenmesini beklediğini ifade etti. Özellikle sanayi ve tarım sektörlerinde iş birliği ve yatırımların artırılması, iki ülke arasındaki ekonomik bağları güçlendirecek.

Yeni Bir Dönem Başlıyor

Ticaret Bakanlığı, Türkiye ve Suriye arasında uzun süredir askıya alınan ticari ilişkilerin yeniden canlanması için atılan bu adımların bölgesel istikrar ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacağını vurguladı. Sınır kapılarında işbirliğinin artırılması ve serbest ticaret anlaşmasının yeniden yürürlüğe girmesiyle birlikte ticari ilişkilerde yeni bir dönemin başlayacağı kaydedildi.

Kaynak : PHA